Futbolista y su esposa anuncian embarazo ¡Fue un milagro luego de varias pérdidas!

Joana Sanz, esposa del exfutbolista brasileño Dani Alves, anunció que está esperando su primer hijo, apenas tres días después de que el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) absolviera al jugador en el proceso por agresión sexual.

El duro camino de Joana Sanz y Dani Alves para ser padres

A través de un video en su cuenta de Instagram, la modelo compartió detalles sobre su camino hacia la maternidad, mencionando que ha enfrentado varios desafíos médicos, como dos fecundaciones in vitro, la pérdida de tres embarazos y una operación de trompas. Además, reveló que fue diagnosticada con endometriosis, lo que complicó su proceso para concebir reconociendo que hay mucha presión social para cumplir con ese sueño.

“Una mujer de veintisiete años sana se encuentra con dos FIV, tres pérdidas y de últimas una operación de trompas sumado a la aparición de endometriosis”, escribió la española en su emotivo mensaje. “La frustración y el por qué ‘todas’ se embarazan como por arte de magia me atormentaba”, reconoció.

También aprovechó la ocasión para hablar sobre el impacto de la exposición mediática y el hostigamiento que sufrió durante el proceso judicial de su esposo mientras estaba intentando cumplir el sueño de ser madre. “Me señalaron, me insultaron, me amenazaron y me persiguieron durante dos años. Como si la que estuviera en el banquillo de los acusados fuera yo”, expresó.

Pese a los desafíos vividos, Joana Sanz cerró su mensaje con esperanza: “Perdí a mi madre hace dos años, no tengo padres ni hermanos. La sensación de orfandad y vacío me ha acompañado hasta el día que escuché el corazón de mi bebé por primera vez. Mi último embrión congelado, mi última esperanza de tener esa razón por la que ser fuerte en la vida”.

Dani Alves y Joana Sanz se habrían reconciliado / Instagram

El caso de Dani Alves

La resolución del TSJC, anunciada el 28 de marzo, revocó por unanimidad la condena impuesta por la Audiencia de Barcelona, que en febrero de 2024 había sentenciado al jugador a cuatro años y medio de prisión. El tribunal consideró que no existían pruebas suficientes para mantener la condena y que la declaración de la denunciante “carecía de la fiabilidad necesaria”.

El 31 de diciembre de 2022, una joven denunció haber sido agredida sexualmente por Dani Alves en los baños del antro Sutton de Barcelona. Tras ser arrestado el 20 de enero de 2023, el jugador permaneció 14 meses en prisión preventiva antes de quedar en libertad provisional en marzo de 2024, tras pagar una fianza de un millón de euros.

En su sentencia, el TSJC recordó que la absolución del exfutbolista no significa necesariamente que su versión de los hechos sea la correcta, sino que simplemente no se pudo acreditar la acusación de manera contundente.

En medio del caso, Dani y su esposa se separaron y luego anunciaron su reconciliación. Lo que aún no quedó claro es si decidirán estar juntos en este camino de la paternidad o si en medio del escándalo de su esposo decidirá cada quien tomar su camino.

