Gaby Crassus ¿abierta al amor? A tres años del deceso de su esposo, Rodrigo Mejía, rompe el silencio: “lloro”

En febrero de 2021, falleció el actor Rodrigo Mejía a consecuencia de complicaciones del Covid, dejando viuda a la conductora Gaby Crassus y huérfanos a sus dos hijos, Matías y Mauro, de 9 y 6 años actualmente.

Para Gaby no ha sido nada fácil esta ausencia y accedió a hablar con TVNotas sobre este doloroso tema. “Es algo que se supera, pero no se olvida. Es un dolor con el que he aprendido a vivir. Hoy te puedo decir que agradezco a la vida y al universo habérnoslo prestado. Eso no lo cambiaría por nada. Todo lo volvería a vivir con él, aun sabiendo el dolor que iba a atravesar. La mejor forma de honrar su vida es viviendo. Los niños están muy bien. Son niños felices, empáticos, cariñosos”.

Gaby Crassus y Rodrigo Mejía (QEPD) / Intagram: @gabycrassus

¿Cómo has logrado sacarlos adelante para ayudar a que la ausencia de su padre no sea tan fuerte?

“Hablo con ellos las cosas como son. No les escondo nada. Se habla normal de su papá. No es un tema tabú. Son niños que, desde chiquitos, entendieron que es con lo que nos tocó vivir”. Gaby Crassus

¿Económicamente ha sido difícil?

Gaby Crassus “Sí. Todo ha sido difícil. Una de las cosas que más me ha costado trabajo es la responsabilidad. Cuando uno tiene hijos en pareja siempre las responsabilidades son compartidas. Al estar sola, sé que esos dos seres humanos chiquitos dependen únicamente de mí. Eso impone mucho. Como que una necesita apoyo moral”.

Gabby Crassus luce un espectacular vestido / Autor desconocido

Gaby y sus hijos siguen tomando terapia cada vez que es necesario:

“Tengo momentos en que me da el ataque, como digo yo, y lloro. Les digo a los niños que está bien llorar. Me ha ayudado no querer esconder ningún sentimiento. He vivido cada una de las cosas que he sentido, ya sea rabia, tristeza, desesperación, porque creo que es la única manera de sanar. Ahí vamos y creo que muy bien”. Gaby Crassus

Gaby Crassus revela si está abierta al amor a tres años de la muerte de su esposo, Rodrígo Mejia

La conductora es muy joven y dice estar abierta a volver a enamorarse: “Hasta le digo a Rodrigo: ‘Ándale, te toca. Tú estás arriba. Tienes que mandarme a alguien bueno. Tienes que estar al pendiente’. Bromeo mucho y el hecho de que yo rehaga mi vida no significa que no lo haya amado. La persona que vaya a estar conmigo tiene que saber que yo voy a amar siempre a Rodrigo, porque yo no me divorcié. No me separé. Para mí va a ser mi esposo eterno y siempre tendrá un lugar privilegiado en mi corazón. Estoy abierta al universo y a ver qué sucede”.

Gaby Crassus y su mancuerna con Jimena Pérez, ‘la Choco’

Gaby conduce el pódcast Reinas de carne y hueso junto con Jimena Pérez ‘la Choco’, donde hablan de los conflictos que han enfrentado, y también tocan temas llenos de humor.

