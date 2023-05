Gaby Spanic exhibe a Telemundo y confiesa por qué renunció a Top Chef VIP 2: “no permito que me denigren”

Durante la transmisión de Top Chef VIP 2 se dijo que fue por motivos personales y no se dieron más detalles al respecto.

El pasado viernes, durante la transmisión del reality de cocina Top Chef VIP 2, la conductora Carmen Villalobos dio a conocer que la venezolana Gabriela Spanic había dejado el concurso por el que competía por cien mil dólares, debido a problemas personales, generando molestia en muchos internautas que no dudaron en quejarse en redes.

“Por motivos personales no va a continuar en la competencia. Nuestro cariño y respeto para ella”, se informó desde la cuenta de Telemundo realities sobre la ausencia de Gaby Spanic, tras haber afirmado que iba solo a ausentarse una transmisión, que terminó por ser definitiva.

Internautas cuestionaron la salida de Gaby Spanic de Top Chef VIP 2 / Instagram: @seriestlmundo

Además, fue en uno de los comentarios en redes sociales que Telemundo reiteró la versión de que Gaby había renunciado a su lugar en la cocina debido a asuntos personales; sin embargo, de acuerdo con la famosa exparticipante, las cosas habrían sido completamente diferentes.

“Estoy aquí dando la cara, Top Chef ha sido un proyecto donde descubrí de lo que soy capaz. No me gustan las trampas, la hipocresía y los favoritismos y mucho menos que me digan que yo no sea capaz de aguantar”, mencionó la famosa Gaby Spanic en redes sociales.

Aunque eso no fue todo, pues en una publicación en redes reiteró que no se había salido del programa por un tema de egos, sino porque había sido denigrada y tratada como a una desconocida en un programa donde todos están por ser celebridades, esto pese a que ella había dado buenos resultados gastronómicos.

“Ojo, no es como dicen varios que tenga el ego inflado o que la industria ha cambiado, porque a veces me tratan igual como una desconocida pero no soy desconocida, vengo de abajo, de muy abajo y cuando me desmerecen es frustrante porque no es que el público decida en las producciones, son los productores ‘algunos’ que desprecian el verdadero valor de los actores”, señaló la venezolana.

“Hemos sido desvalorizados por temor supuestamente para no convertirnos en monstruos, pero yo no voy a permitir que denigren mi dignidad como mujer, como ser humano y como profesional”, agregó la famosa.

Cabe destacar que en Chisme No Like, los conductores aseguraron que no era del todo cierto que Gaby Spanic haya renunciado al reality de cocina, e incluso presentaron un audio en donde ella misma asegura que por el momento no puede dar muchos detalles de su salida, pero lo hará más adelante.

Gaby Spanic denunció irregularidades en el reality Top Chef VIP 2 / Instagram: @seriestlmundo

