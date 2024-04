Gomita debuta como cantante y recuerda su ruptura más dolorosa

Araceli Ordaz ‘Gomita’ enfrenta un juicio en contra de su papá por v1ol3nc1a intr4f4miliar. Mientras se soluciona, se enfoca en impulsar su carrera. En exclusiva para TVNotas, nos platica sobre su lanzamiento como cantante y mucho más.

“Voy a sacar mi primera canción. Lo estoy haciendo por los amigos que insisten en que sí canto. Mi onda es grupera, cumbia, tipo Selena o Alicia Villarreal, para ponerla en una fiesta, una ped4, un divorcio”.

“La canción es dolorosa, muy triste. La letra es mía. He tomado clases de canto. Tengo el gran compromiso de hacer música. No nada más sacar por sacar. Creo que voy para un año con esta canción. Decía: ‘¿y si la c4g0?’. No te perdonan ni una en redes. La canción está inspirada en alguien que me rompió el corazón. En la ruptura que más dolió”. Gomita

“La primera que se critica soy yo. Soy muy disciplinada. ¿Cuántos arreglos me he hecho en el cuerpo? ¿Crees que no soy una mujer perfeccionista?”

Checa: Maribel Guardia nuevamente de luto; despide a querido familiar: “Ya tengo dos ángeles en el cielo”

Gomita sonríendo / Cortesía Gomita

Gomita quiere volver a amar, pero ya no quiere repetir los mismos errores

“Soy muy nostálgica y entregada en el amor. No quiero repetir patrones parecidos a mi papá (vi0l3ncia, m4ch1smo, infidelidades) y ha sido muy complicado. Por eso él también fue la inspiración de la canción. Mi terapia es sacar todo lo malo en el estudio”.

“Creo que tengo una historia de vida con mucho dolor y por eso quiero hacer reír a los demás. Pero en esta ocasión quiero que lloren conmigo, que sea parejo”.

“Yo soy quien ha tomado la decisión de dejar a mis parejas cuando me hacen daño. Siempre he dicho que, si no me suman, no me resten. El de la canción fue alguien que me cortó en 2021. Fue por una p3nd3jad4”. Gomita

“Actualmente vivo sola. Pero, mientras más sola estás, es más complicado encontrar pareja, porque disfrutas tu espacio. No me veo compartiendo con alguien mi recámara. Me gustaría encontrar a un hombre noble, caballeroso, que me quiera chiquear, que me dé cariño, con amor, regalos. Siempre he sido la proveedora”.

Checa: Camila Cabello y Peso Pluma, juntos en Instagram, ¿por colaboración?

Gomita cantando / Cortesía Gomita

“En cuanto a mis hermanos, tengo poca convivencia. Cada uno vive su mundo. Lo que pasa es que estaban acostumbrados a vernos como la familia muégano. Pero ya somos adultos, y tenemos que hacer nuestra vida”.

“Ya no soy más la payasita. Lo haría como labor social: Ir a un hospital, jugar con los niños. Creo que les daría gusto. Aun sin maquillaje. Para un sobrino o un hijo, lo haría”, finalizó.

¿Quién es ‘Gomita’?

Nació en 1994 en el Estado de México (tiene 29 años). Tomó clases en una escuela de payasos y comenzó a trabajar en el Circo de los Hermanos Vázquez. En 2014 inició su carrera en la televisión en el programa Sabadazo. Actualmente es influencer, en Instagram está por alcanzar los cuatro millones de seguidores. Comparte con sus fans contenido de su día a día.

Participó en el reality Hotel VIP. Está por lanzar su primera canción.

Gomita bajando de las escaleras / Cortesía Gomita

Sus parejas

Salió con Alberto González, hijo del famoso boxeador Humberto ‘La Chiquita’ González, excampeón de boxeo profesional. Pensaba en llegar al altar con él y se comprometieron, pero terminaron después de tres años.

El año pasado, a través de las redes, destapó que tenía una relación, pero no quiso dar el nombre. Aseguró que no era mexicano y que le dio un anillo de promesa. La relación no funcionó y terminaron a los pocos meses.

Checa: Wendy Guevara será la invitada especial de Madonna hoy; lo que se sabe