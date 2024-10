Hermana de Karol G revela su batalla contra una rara enfermedad autoinmune: “Es muy dolorosa”

La familia de la reconocida cantante colombiana Karol G no es ajena al mundo del espectáculo. Sin embargo, su público es totalmente diferente y el giro de su trabajo también.

Verónica Giraldo es la hermana menor de ‘la Bichota’ y es una de la creadora de contenido en belleza más influyentes en sus plataformas digitales. Sin embargo, su talento con el maquillaje o sus consejos de un estilo de vida no son lo que han llamado la atención a sus seguidores, sino una terrible enfermedad que padece.

Hermana de Karol G revela su batalla contra una rara enfermedad autoinmune

A través de sus redes sociales, Verónica Giraldo, de 34 años, ha revelado que lucha contra la artritis reactiva, una enfermedad autoinmune que ha afectado significativamente su salud.



“Yo quiero aclarar una duda que me han preguntado acerca de mi enfermedad. En primera esto es una enfermedad que no tiene cura, porque es una enfermedad autoinmune y son muy difíciles de tener cura. Hay tratamiento, pero cura no”. Verónica Giraldo





Con imágenes y videos conmovedores, Verónica ha mostrado de cerca los desafíos que enfrenta a diario debido a esta condición. Sus manos inflamadas, un síntoma característico de la artritis reactiva, son una prueba visible del dolor y la incomodidad que experimenta.

“La segunda es que esta es una enfermedad que tengo que vivir toda mi vida y la tengo que tener como una amiga... Es como todo. Unos días estoy bien. Otros días estoy regular. Otros días no me puedo parar de la cama. Por ejemplo, hoy tengo el tobillo reinflamado”, dice la influencer.

La hermana de Karol G utiliza sus redes para crear conciencia de la artritis reactiva.

A pesar de ser la hermana menor de una de las artistas más famosas del mundo, Verónica ha decidido utilizar su plataforma para crear conciencia sobre esta enfermedad y ofrecer apoyo a quienes la padecen.

“Aunque yo tenga tratamiento, esto no tiene cura. No significa que yo voy a quedarme postrada en una cama o no vaya a tener vida simplemente porque tengo una enfermedad. Hay muchas personas que son postradas, pero yo no lo puedo permitir y hay que aprender a vivir con esto”, aseguró la hermana de Karol G

Como madre y empresaria, Verónica ha tenido que aprender a adaptarse a una nueva realidad. Sus seguidores, quienes la conocen por su trabajo, se han conmovido con su valentía al compartir su experiencia.

“Les he dicho varias veces que soy fuerte ante mi problema de salud, pero estos días sé que me ha dado duro la artritis y más cuando me ponen medicamentos, pero siempre voy con fe”. Verónica Giraldo





¿Cuál enfermedad es la que tiene la hermana de Karol G?

En el portal de Mayo clinic, dice que la artritis reactiva es una enfermedad inflamatoria que afecta las articulaciones, la piel, los ojos y otras partes del cuerpo. Se desencadena por una infección, como la causada por ciertas bacterias como Salmonella o por una infección en el tracto urinario.

Los síntomas pueden incluir:



Dolor e hinchazón en las articulaciones, especialmente en las rodillas, tobillos y dedos de los pies.

Dolor de espalda baja.

Conjuntivitis (inflamación de los ojos).

Uretritis (inflamación de la uretra).

Lesiones en la piel.

Es fundamental recordar que los síntomas de la artritis reactiva pueden ser similares a los de otras enfermedades reumatológicas, como la artritis reumatoide o la gota. Por lo tanto, ante la presencia de dolor articular, hinchazón o rigidez matutina, es imprescindible consultar a un médico.