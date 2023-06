Hija de actor de telenovelas, muestra su transición de hombre a mujer: “me está gustando cómo me veo”

El actor no ha vivido la transición de su hija de hombre a mujer, pues no tiene relación con sus tres hijos y mantiene un romance con una mujer trans.

Roz Urquijo, hija del actor de Pasión de Gavilanes, Mauro Urquijo y la también actriz Adriana López, realizó su transición de hombre a mujer y la mostró al mundo.

Roz llevaba el nombre de Gregorio en el pasado y ahora se dice orgullosa del avance en esta transición de género.

“Genuinamente, me está gustando como me veo cada día más y más. Me siento muy respaldada y muy querida por ustedes. De verdad gracias otra vez”, indicó en sus redes sociales junto a una fotografía de cómo luce actualmente.

El actor de telenovelas como La Mujer en el Espejo, no ha estado presente en el proceso de la transición de género de su hija, pues no ha tenido relación ni con ella ni con sus otros dos hijos.

Sin embargo, su madre sí le ha apoyado para mostrar quien realmente es y orgullosa ha mostrado los resultados de la transición junto a un mensaje en el que dijo emocionada, “mi nueva rockstar: ¡con ustedes, Roz Urquijo!”

Roz es hermana de Lucas Urquijo, quien actualmente está en la telenovela El Amor Invencible junto a Angelique Boyer / Instagram: @adrialopezactriz

El actor declaró recientemente para un programa de Caracol TV, que aunque han pasado 6 años de no hacerse responsable de sus hijos, ni verlos, ni tener contacto con ellos, ahora le gustaría tener una relación con todos, incluida Roz a quien quiere acompañar en este proceso, “(quiero saber) cómo se siente, cómo piensa, cómo ve la vida, en lo que pueda ayudarle yo, ahí estoy”, declaró el actor, quien tiene un romance con una mujer trans.

Respecto a este tema, tanto Adriana como Roz, no creen que el actor pueda ser más “experto” en este tema al tener una relación con una mujer trans, ahora que Roz presumió su transición, “el tema de que Mauro tenga una esposa trans, no creo que lo haga experto, sí conocedor del tema, pero no experto… (Roz) está en un proceso de transformación y tiene un equipo de profesionales”, dijo la ex del actor.

Finalmente, la joven agregó, “yo entiendo, tendrá una esposa trans, eso te da un punto de vista, te abre los ojos, no hay nada que él tenga como para apoyarme que no tengan todas estas personas con las que convivo día a día aquí en la Ciudad de México”.