Hija de Alejandro Marcovich, detalla que vivió abusos por parte del guitarrista de Caifanes

La hija del guitarrista de Caifanes aseguró que su madre, Gabriela, y su hermano, Diego, vivieron violencia desde muy pequeños

Belá Marcovich, hija de Alejandro, rompió el silencio en una entrevista para el programa Ventaneando y ahí relató el calvario que vivieron como familia a manos de su padre, quien actualmente tiene una orden de restricción para no acercarse a ellos.

La joven detalló que en los primeros años de su vida, su padre era una figura muy ausente. Sin embargo, su mamá quiso que las cosas cambiaran y ahí todo se tornó violento.

Belá confesó que durante varios años vivieron violencia psicológica y física que comenzó con su madre y luego con ella: “Empezamos a empujarla. De empujones pasó a te empujo y te jalo, y ahí que la intentó ahorcar”.

El exguitarrista de Caifanes ha atentado en contra de su familia, según reveló la periodista. / Instagram: @alejandro_marcovich

Añadió: “Hubo un momento en el que estábamos él y yo solos, y como no estaba esa persona con la que se desquitaba [su madre], me tocó a mí. Cuando mi mamá empezó a poner límites, agarró odio”.

Belá reveló que existe una denuncia contra su padre desde el 2014 por violencia intrafamiliar, por lo que ahora la familia cuenta con una orden de restricción para que el músico no pueda acercarse.

Sin embargo, la violencia no terminó ahí, ya que Belá tuvo que regresar a México por la pandemia de Covid-19. Por cuestiones legales tuvieron que volver a vivir todos juntos y fue ahí cuando Alejandro Marcovich volvió a atacar a su exesposa, ya que intentó estrangularla.

Debido a esta situación, Belá tomó la decisión de irse a vivir a Francia: “Yo, una vez adulta, le dije que eso no quería vivirlo y fue cuando le dije que me iba. Empezó a exigirme ‘te vas’. Tomó un palo de escoba y me empezó a pegar. Para mí eso fue inaceptable”.

Por otra parte, Belá contó que vivió negligencia y maltrato que también recibió de parte del hospital donde se encontraba su padre en tratamiento por cáncer, y es que jamás quisieron conocer la denuncia que tenía en contra su padre.

“Salió que era peligroso, la relación, y yo les dije porque yo no puedo hacerme cargo, por lo que empezamos a discutir, y las enfermeras atrás, y me decían ‘vete’. Me trataron horrible. Él me decía ‘si yo quiero, te sacan a patadas’”, comentó.

El guitarrista de Caifanes es acusado de violencia intrafamiliar / Instagram: @alejandro_marcovich

¿Quién es Alejandro Marcovich, exguitarrista de Caifanes?

Alejandro Marcovich se convirtió en un histórico guitarrista de la famosa banda mexicana de rock, Caifanes. El músico de origen argentino actualmente se encuentra hospitalizado en la Ciudad de México debido a un cáncer de próstata.

De acuerdo con la información de la Sociedad de Autores y Compositores de México (SACM), el músico nació el 3 de junio, en Buenos Aires, Argentina. Es el segundo de cuatro hijos de Héctor José Marcovich y Judith Leonor Padlog.

Marcovich ha formado parte de otras agrupaciones como: Leviatán, Las insólitas imágenes de aurora y Caifanes. Además, cuenta con dos discos como solista. Además, ha compuesto música para películas como: ¿Quién diablos es Juliette?, Dr. Jekyll & Mr. Hyde y ¿Cómo no te voy a querer?.