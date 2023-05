Hijo de Ignacio López Tarso rompe en llanto tras revelar los últimos momentos de vida de su padre

Juan Ignacio Aranda habló de lo oportuno que fue su padre, Ignacio López Tarso, incluso hasta el día de su muerte.

Ignacio López Tarso perdió la vida el pasado 11 de marzo de este mismo año, lo que causó ardua conmoción en el mundo del espectáculo, pues muchos deseaban que el actor cumpliera su deseo de llegar a los 100 años.

Sin embargo, una situación médica lo habría tomado por sorpresa, lo que derivó a que dejara este plano luego de varios días hospitalizado.

Por ende, su hijo, Juan Ignacio Aranda, dio a conocer en una entrevista con Matilde Obregon, cómo fueron los últimos momentos de vida de su padre, pues aseguro que su partida le sorprendió a todos, ya que el histrión parecía un “roble”.

Ignacio López Tarso falleció la noche del sábado 11 de marzo en el hospital. / Instagram: @ilopeztarso

“Era muy disciplinado, porque quería llegar a los 100, le falló a mi padre llegar a los 100, tenía muchas ganas. Se le complicó, en una semana fue así como todo junto, estaba perfectamente bien. Le hablé… Me dice ‘me siento mal’ ‘¿Qué tienes? (Él respondió), me asusté, pero no se tomó la decisión de salir al hospital”, inició.

Y detalló: “ahí, a una semana más se complicó todo, lo renal, el pulmón, el corazón, la presión, la capacidad respiratoria, (le dijo) ‘qué pasa, papá, échale ganas’, me tomó una foto con él, donde le digo ‘sonríe’ y levanta la mano y se ve bien… El tiempo era muy sabio y ya lloré, ya lo sufrí”.

El primer actor tenía el gran deseo de llegar a cumplir los 100 años. / Instagram: @ilopeztarso

Como era de esperarse, Juan Ignacio externó que llegó un momento en el que el intérprete de Macario esperó a todos sus familiares para poder despedirse tranquilamente.

Así lo dijo:

“En eso Sofi, mi hija… Me manda un audio hermoso, yo lloré y lloré. Llegué a la habitación, ya estaba recién bañado, como muy lucido, ya casi no podía hablar… Le puse el audio de Sofi… Con ganas de vivir hasta el final… Todos llegaron al final y a las seis decidió descansar y se fue tranquilo, dormidito, pues ya estaba semiinconsciente, pero fue oportuno hasta en eso”, concluyó entre lágrimas el también actor.