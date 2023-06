Hijo de Ricardo Rocha habla de las últimas horas de su padre: “estábamos planeando un viaje”

Juan Francisco Rocha, hijo del periodista, dijo que los doctores le aseguraron que, a pesar de sus problemas de riñón, saldría adelante.



El periodista Ricardo Rocha falleció esta tarde a los 76 años de edad, así lo dieron a conocer en las redes sociales, su amigo y compadre Joaquín López Dóriga.

Su hijo Juan Francisco Rocha ofreció una entrevista a Grupo Fórmula, en la cual aseguró que su padre padecía anemia y unos problemas de riñón, por lo que estuvo hospitalizado, sin embargo, los doctores lo dieron de alta y le dieron un buen pronóstico.

“No lo esperábamos, ni sus doctores, le dijeron que tenía un buen futuro por delante a pesar de que tuvo problemas generados por un riñón que le produjo la anemia, lo dieron de alta y nos dijeron que podíamos estar tranquilos se iba recuperar paulatinamente”, comentó Juan Francisco Rocha.

El hijo del reconocido periodista afirmó que aún no puede creer la muerte de su padre “no he terminado de digerirla te lo digo sinceramente”.

.@JRochaInforma detalla cómo fueron las últimas horas de vida de su padre, Ricardo Rocha (@RicardoRocha_Mx): "No he terminado de digerir la noticia. Ayer nos estábamos poniendo de acuerdo para nuestras próximas vacaciones, quiero quedarme con eso". #FórmulaNoticias pic.twitter.com/zzaVyTv6uz — Grupo Fórmula (@Radio_Formula) June 4, 2023

Sobre las últimas horas de su padre, Juan Francisco reveló que todavía ayer estuvo organizando un viaje familiar a Acapulco, con su padre, por la cual tuvo una pequeña discusión con él.

Al momento se desconocen los motivos de su muerte, parece ser que fue algo de manera repentina. Ya que sus hijos reportan que hace un día pasaron un momento agradable con él. / Twitter

“Déjame decirte que tuve una discusión cariñosa con mi padre, porque nos estábamos poniendo de acuerdo para irnos de vacaciones en familia a Acapulco, y quiero quedarme con eso, incluso ‘le dije me desesperas’ y no me arrepiento porque era una forma cariñosa, de alguien que quería controlarlo todo, porque haríamos un viaje familiar y esto fue apenas hace unas horas, imagínate como me siento”, comentó al programa sobre su padre.

Lamento informarles el fallecimiento de mi querido compadre y compañero de tantos años @RicardoRocha_MX Descansa en paz, compadre querido. A tus hijos mi abrazo con dolor. Te vamos a extrañar pic.twitter.com/aWmOSHYuXJ — Joaquín López-Dóriga (@lopezdoriga) June 4, 2023

Hasta el momento, la familia no ha dado a conocer las causas de muerte de su padre, quien aseguró se encontraba recuperándose de su salud y seguía imparable trabajando, como de costumbre.

Ricardo Rocha fue redactor, reportero, corresponsal de guerra, productor y conductor de programas, actualmente era el conductor del programa Detrás de la Noticia, el cual se transmitía en el 104.1, de lunes a viernes de 5:30 a 7:00 horas.