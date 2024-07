Humberto Busto sufrió bullying de niño: Le querían quitar lo gay a balonazos

Humberto Busto, quien interpreta al simpático ‘Oscar’ en ‘El juego de las llaves’ también protagonizó la cinta ‘Oso polar’, la cual se grabó con celulares. Con esta película se inició el 28 festival Mix en la Cineteca Nacional como homenaje a Verónica Toussaint (†). El actor nos reveló que aceptó este proyecto porque, al igual que su personaje, sufrió bullying en su niñez por su orientación.

Humberto Busto cuenta su experiencia en su participación en ‘Oso polar’ ¡Él también fue víctima de bullying!

“En la filmación fue muy divertido aceptar el juego de que Vero fuera mi buleadora profesional. Ese acuerdo que hicimos, de que las cosas se mantuvieran bajo esa consigna, hizo que no solo delante de cámaras sino detrás fuera muy enjundiosa conmigo”, dijo.

“Yo acepté la película porque viví una infancia parecida de bullying. Lo que me conectaba mucho con la peli era esa posibilidad de ver qué sucede años después”, comentó.

“En mi caso, mi venganza siempre es el arte y el cine. Cuando vi la película me recordó las fotos de la gente que estuvo conmigo en primaria y secundaria. Hace dos semanas me invitaron a un reencuentro escolar, pero en el fondo no quise ir. Yo no fui feliz en esa época”. Humberto Busto

“Me mandaron a una escuela muy religiosa. Era demasiada opresión religiosa que generaba un tipo de bullying. En ese entonces no era hablado. Se manifestaba de muchas maneras. Incluso con ejercicios muy tácitos de la propia escuela, como estar en clase de educación física y que te amarraran en la portería para que cada uno pasara con el balón a darte un balonazo, auspiciado por el maestro. El castigo era por ser gay y porque no me gustaba el futbol”, mencionó.

“En esa época no había internet. Sentías que era normal. Hoy, son tiempos distintos afortunadamente. Sigue habiendo un chin... de bullying. Al menos ya está sobre la mesa que se puede hablar de ello”.

“Tengo una frase que me gusta mucho: ‘Cada vez que hago una película arrojo los monstruos contra el lente de la cámara’ y me libero de algo”. Humberto Busto

Humberto Busto cuenta cómo fue la experiencia de hacer una película grabada con celulares

“Me gusta experimentar. En este caso me pareció muy poderosa e interesante acercarme a ese formato sin que se viera artificial”, confesó.

Humberto también actúa en la serie de Amazon Prime Video, Tengo que morir todas las noches, donde interpreta a ‘Carlo’, un hombre gay, casado y con hijos, en la década de los 80: “Hay avances. Más alianzas. Estamos más comunicados y podemos organizar lugares seguros. El día del estreno de la serie veía el video de un amigue que golpeaban por bailar en un centro comercial”, dijo

“En cuanto al sida, es diametralmente otra historia. Ahora con los medicamentos ya se trata. Incluso existe el PREP (profilaxis preexposición), que es un medicamento que tomas antes de... . Es como un antiretroviral pre. [...] Si eres indetectable, que es cuando tienes control sobre las células, puedes tener se... sin con... (protección) y no contagias. Son cosas buenas”, agregó.

Otro tema en el radar de Busto es el capacitismo

Actualmente produce un documental con su amigo, el activista queer con discapacidad Guz Guevara. “El título tentativo es Fosfo. No es el típico documental sobre discapacidad. Es musical y tiene un lenguaje contemporáneo. Va a ser una experiencia sensorial y nos va a permitir entender qué significa el capacitismo sobre todos los prejuicios, ideas que se han generado sobre o por las personas con discapacidad que les afectan directamente. El capacitismo es para las personas con discapacidad”, finalizó.

