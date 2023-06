¡Imparable! Jimena Longoria da cátedra de cómo ser conductora de VLA y cumplir como madre primeriza

La influencer destaca que no busca ser o imitar a alguien, pues viene a enseñarle al público quién es realmente, y la esencia que caracteriza a Jimena Longoria.

Hace unas semanas, nuevas caras llegaron al matutino Venga la Alegría donde Luz Elena González, Kike Mayagoita y Jimena Longoria son los nuevos conductores del programa. Platicamos con esta última, quien feliz nos dijo lo emocionada que estaba por iniciar esta nueva aventura.

La influencer de 35 años nos cuenta cómo le hará ahora que es madre de Mateo, un bebe de siete meses que le ha venido a cambiar la vida. Además, nos narra cómoes su carácter, a quién se parece y sobre todo, si existen planes de tener un segundo bebé.

Jimena, quien saltó a la fama en redes sociales, nos cuenta que no dejará esa esencia que la caracteriza, por lo que no pretende ser copia de nadie, y al contrario, quiere tener un espacio diferente a las conductoras que están en el programa.

Así fue su primer día en Venga la Alegria. / Cortesía Azteca

-Jimena, ¿cómo te ha ido en Venga la Alegría?

“Estoy feliz. La verdad tenía muchos nervios, aunque contenta, porque es un sueño hecho realidad. En verdad, si le van a preguntar a mi familia qué decía cuando era chiquita y qué quería hacer, siempre decía que quería estar en un programa en la mañana. Además, este programa siempre lo he visto toda la vida”.

-¿Cómo se da el acercamiento con la producción?

“Con el inicio de MasterChef donde estoy ahorita participando, creo que me vieron que lo estaba disfrutando y que estaba con mi verdadero yo. Entonces creo que ahí me vieron y así se dio la oportunidad. Se acercaron y platicamos. La verdad es que no me lo esperaba y estoy feliz, porque por primera vez me siento tan yo que se abrieron las puertas”.

-Eres una persona de redes sociales. ¿Cómo te has sentido en un programa de esta magnitud?

“Es un mundo súper diferente porque creo que en redes sociales la gente te sigue por como tú eres, pero ya en un programa como éste, te ve mucha gente que no te tenía en un radar o cercano. Entonces la gente no me conoce, y eso se entiende, pero creo y espero que se enganchen de esta vibra positiva que tengo, transmitir lo que realmente soy. Aquí lo que ven en redes verán en el programa, porque soy la misma en todas las facetas de mi vida”.

Su bebé es su máximo logro. / Cortesía Azteca

-¿Qué tanto le aportarás al programa?

“El ser yo. Soy una mujer muy franca y directa, pero también relajada. Siempre me verán con tenis, porque no me gustan los tacones. Siempre estoy con la energía al top y me la pasó gritando, pero me estoy modulando”.

-¿Qué tan complicado será el tema de la maternidad con un programa en vivo?

“Creo que mi bebé, Mateo, me entrenó ya para las desmañanadas y estar activa desde muy temprano. Justo hoy el mismo bebé me despertó como a las 5 de la mañana. Le di de comer y me empecé arreglar y me dio tiempo perfecto para todo. Entonces él será mi despertador de ahora en adelante”.

-¿Le sigues dando pecho?

“No, ya estamos en fórmulas. Tiene siete meses y es un bebé muy despierto. Por eso ahorita te digo que despertarme por mi bebé no me cuesta. Me estoy adaptando, porque no es fácil dejarlo tanto tiempo solo, aunque, bueno, tengo apoyo en la casa, y mi esposo también está en la casa. Soy mamá primeriza y no quisiera dejarlo tanto tiempo solo”.

-Vemos que ya lo haz traído al foro...

“Sí, porque es como mi amuleto de la suerte. Entonces qué padre que está aquí, pero no creo que me lo traiga todos los días y a todas horas. Cuando se pueda, pues me lo traeré y estará acá en el foro, pero no será siempre. Además, en casa está mi marido, quien me apoya al 100% en este nuevo proyecto”.

Jimena Longoria ya fue victima de rumores por una supuesta enemistad con Laura G, la cual se habló y todo quedó de la mejor manera / Cortesía Azteca

-El apoyo de tu marido es también algo importante para que persigas tus sueños...

“Claro, sin él creo que no podría estar aquí trabajando. Me dijo que pasaría todas sus juntas para la tarde para que ya esté yo en casa y así vamos a estar como rotándonos. La verdad es que hemos hecho un buen equipo y con la llegada de Mateo nos unió más como pareja”.

-¿Cómo te ha ido estos meses de maternidad?

“Es la mejor experiencia de mi vida. Como batallamos tanto para poder tenerlo, en verdad que disfruto cada momento a su lado, hasta la popiringa, la veo con flores (ríe). Ser mamá ha sido lo mejor que me ha pasado. Muchas veces hasta cuando hablo de mi bebé me dan ganas de llorar. Es demasiado amor lo que siento, y en verdad, como dicen, hasta que lo vives, lo dimensionas y es algo hermoso. Ahorita sí me está costando el desprenderme un poco, pero es parte del proceso”.

-¿Cómo es su personalidad, a quién se parece?

“Es súper sonriente y risueño, tiene un carácter súper noble y creo yo, que como va pintando la cosa, se parece un poco más a mí, porque nada más saco el celular y me sonríe. Se pone para la foto. Es muy simpático y entonces, hasta ahorita, va mucho por mi camino, entonces, no tan formal ni maduro, porque no lo soy”.

Jimena Longoria y Gualy Cárdenas festejaron este momento entre amigos y familia / Instagram: @jimenalongoria

.¿Habrá planes para un segundo bebé?

“Pues me gustaría, pero no sé. La verdad es que es un tema que sí se debe de platicar y checar muy bien las cosas. Ahorita seguimos los dos, mi marido y yo, embobados con Mateo y creo que nos durará mucho ese sentimiento”.

-Mucho se ha dicho sobre estos roces con Laura G, quien ahora es tu compañera. ¿Es cierto?

“No sé de dónde lo sacaron. Nos conocimos hace muchos años. Las dos somos de Monterrey y nos llevamos muy bien. De hecho, en varios del programa ya me tocó trabajar [con ella] y nos conocemos y llevamos muy bien. Creo que hay buena energía”.

-Ya pudiste hablar con ella sobre este chisme...

“Le hablé y le dije pues que de dónde salió esto, y me dijo, “Amiga, no te preocupes. Siempre habrá estas cosas”. La verdad es que no me sorprende, pero las cosas se arreglan, si es que existiera algo. Soy una persona cero problemática y siempre me he manejado así. Nunca habló mal de las personas y aquí, a mi punto de vista, ninguna mujer somos competencia de la otra. Creo que somos súper diferentes, y eso está padre”.

Jimena Longoria ha estado en diferentes proyectos de TV, siendo Masterchef Celebrity el más reciente / Instagram: @jimenalongoria / @masterchefmx



-Además, sigues siendo tú, como dices...

“Claro, yo les dije que no sé caminar en tacones. No me quería ver como bambi en la pantalla (ríe). Entonces siempre me verán en tenis. No uso vestido, porque así soy en casa, y no quiero que me vean falsa”, concluyó.