Inés Sainz y Rebeka Zebrekos: discriminadas por ser “demasiado periodistas y no mostrar piel”

Este martes de TVNotas te traemos entrevistas a Inés Sainz y Rebeka Zebrekos, ejemplo de perseverancia y disciplina para destacar en un ámbito históricamente masculino.

Inés Sainz

Me enfoqué en trabajar el doble que mis compañeros. No permití que comentarios negativos me lastimaran.

Inés Sainz (45 años) es un ejemplo de lucha y perseverancia. Es la primera mujer en destacar en el periodismo deportivo en México. Ha sabido manejar la discriminación, el machismo y los comentarios en su contra en un ambiente masculino. Ha tenido éxito en lo profesional y en lo personal.

Considera que “la mujer tiene la capacidad de dirigir un país, de dirigir la economía, o dirigir las empresas más exitosas”.

Para Inés, el feminismo significa: “Entender que las mujeres podemos hacer la diferencia sin perder la esencia. Esto nos hace únicas. Entender que las mujeres que se esfuerzan tienen oportunidad de llegar más lejos, de cumplir sus sueños. La mujer es el pilar de la familia y la base de una sociedad”

“Condeno que no haya igualdad en los trabajos, que las mujeres ganen menos que los hombres. Condeno la violencia de género. Me encanta ser mujer y me fascina el papel que desarrollamos en este mundo: formar a nuestros hijos como hombres y mujeres mediante el ejemplo”.

Cortesía de la periodista

Te podría interesar: LCDLF: "¡Fuera Anette Cuburu!” de las galas, tras defender a Alfredo Adame

Celebra el Día Internacional de la Mujer. “Es la celebración de saberse mujer. Las mujeres jugamos un papel determinante para que, a través de nuestra ternura y sensibilidad, llevemos a este mundo a ser mejor. Es celebrar a esas valientes que rompieron estereotipos y que se atrevieron a comenzar caminos más saludables y exitosos para las mujeres”.

Las mujeres son capaces de crear sus propias oportunidades. “Nos abrimos nuestros propios caminos. A mí me tocó abrir brecha en un mundo que era dominado por hombres”.

Sainz ha sabido manejar los comentarios de la gente que asegura que tiene un lugar en la televisión no por su talento y profesionalismo, sino por ser “bonita”: “Fui muy consciente de aprovechar cada oportunidad que se me daba. Entendí el hecho de que habría mucha resistencia. Poco a poco dejé que mi trabajo hablara por mí. Esa fue la mejor manera de que la gente entendiera que merecía estar ahí”.

“Me enfoqué en trabajar el doble que mis compañeros. Nunca permití que los comentarios negativos me llegaran a lastimar. Al contrario, fue una motivación extra para alcanzar mis objetivos”.

Al preguntarle cómo ha sido dejar a su familia para alcanzar sus metas señaló: “He encontrado el balance para darle peso y tiempo a cada cosa. Decidir ser esposa fue porque quería darle lo mejor de mí a mi pareja y formar una familia. Eso lleva darles tiempo de calidad y conjuntarlo con mis propios sueños y balancear mis tiempos”.

Tiene dos hijos varones. “A mis hijos trato de convertirlos en dos hombres buenos que sepan respetar a la mujer. Que le den ese valor y que la hagan sentir única y especial. ¡Pobres de ellos si se atreven a tratar mal a una mujer! Todo pasa por la educación que uno les brinda en casa. Si ellos ven que la mamá es maltratada por el papá, los niños crecerán pensando que es lo correcto”.

“Respeto a las mujeres que toman la decisión de ser amas de casa. Cada mujer que encuentre la paz haciendo lo que le gusta, ya sea ser profesionista o estando con su familia en casa, es sumamente valioso. Jamás he recibido algún reproche de mi familia por no estar en alguna fecha o evento importante. Al contrario, ellos saben que esté donde esté o haga lo que haga son mi prioridad”. Inés Sainz

“En el gobierno se ha dado esa apertura. Hombres y mujeres tienen la misma igualdad y ocupan cargos importantes. Hoy tenemos la oportunidad de tener a dos mujeres contendiendo a la presidencia de la República”, concluyó

Cortesía de la periodista

Inés ha enfrentado la discriminación en el ámbito laboral

José Ramón Fernández no aceptaba del todo que una mujer trabajara en deportes. En 2002, Inés le presentó un programa de entrevistas con deportistas llamado DxTips y se lo rechazó.



y se lo rechazó. José Ramón ha insultado a Inés al tacharla de “niña estúpida” y considerar que solo era una modelo en sus inicios. Sin embargo, Inés, con su trabajo, ha sabido abrirse camino en deportes.



Sin embargo, Inés, con su trabajo, ha sabido abrirse camino en deportes. Hace unos días se filtró un video en el que se ve a David Faitelson, Luis García, José Ramón y Christian Martinolli en un foro. Los cuatro comentaristas hablaron de Inés a sus espaldas.



David comentó que Inés no se ve vieja, al contrario, se ve cada vez más joven. Luis señaló que es una mala persona, que hace lo que quiere y no sabe trabajar en equipo. Martinolli dijo que en todo momento decía que ‘José Ra’ la bloqueaba. Y José Ramón señaló que cada vez que se metía ella a su despacho, él se tenía que salir. Además, comentó ¿Cómo ven ese modelito?’.

Rebeka Zebrekos ¡alza la voz!

En México hay muy pocas oportunidades. En ocasiones nos limitan o nos sexualizan, tal y como lo hicieron conmigo.

En exclusiva, Rebeka Zebrekos habló de la importancia del movimiento feminista, y revivió el momento en el que consideró que fue sexualizada y abusada. “El feminismo se concreta a luchar por los derechos de las mujeres. Esto no tiene nada que ver con odiar a los hombres. Es una lucha contra un sector machista que pretende anular, someter, sobajar y ejercer un poder no sano sobre la mujer”.

“En México hay muy pocas oportunidades para las mujeres. Por ejemplo, en el medio de deportes es complicado que una mujer esté al frente y muestre su capacidad. En ocasiones nos limitan o nos sexualizan, tal como lo hicieron conmigo. Cuando comencé en los medios fue una experiencia maravillosa. Me sentí muy protegida por mis compañeros. Sin embargo, me fui a otra empresa en 2016 y formé parte de Los Protagonistas. En esa etapa viví abuso laboral, misoginia y odio”.

Zebrekos comentó que por mucho tiempo se quedó callada. Sin embargo, al ser víctima de una supuesta persecución laboral, tomó medidas al respecto. “Fue un error haber aceptado ese trabajo. Empecé a vivir cosas muy delicadas. Me despidieron por ser demasiado periodista y por no mostrar piel: comentarios que hizo el director general de producción y están grabados en el audio que saqué a la luz”.

“Cuando grababa me ponía vestidos con escotes normales. Para quienes no saben, hay trucos en la televisión donde las tomas en picada hacen ver el escote más pronunciado. Eso me lo hicieron muchas veces. Un día me querían hacer una toma contrapicada para que se vieran mis piernas y me negué. Eso no les gustó y me castigaron suspendiéndome unos días”. Rebeka Zebrekos

Cortesía de la periodista

Checa: Exconductora de TV Azteca planea demanda contra Martinoli por video filtrado

“Yo no hice ningún escándalo y aguanté muchísimo. Quedarnos calladas es un error muy grave. Demandé a los involucrados, porque no quedaron conformes con haberme despedido. Siguieron ejerciendo una persecución, tratando de bloquearme en lo laboral”.

“Los agresores buscan silenciar para intimidar y eso acaban de hacer hace unos días. En mi cuenta de X me comenzaron a llenar de bots con insultos después de que posteé el comentario a Christian Martinoli”.

No se quedó callada y arremetió en contra del presentador de deportes: “Se ve que los señores están echando chisme y sabían que tenían los micrófonos puestos. No vengan con que estaban en una plática privada, porque no fue así. Ellos estaban conscientes de que estaban siendo grabados. Qué feo que hablen de una compañera de trabajo como Inés Sainz. Si para Christian Martinoli es ‘armar ped0’ lo que yo viví, entonces puede llevar a sus hijas con ‘Pibe’ y que las traten como a mí me trataron. Seguramente no ‘habrá ped0’. Porque él minimizó la discriminación que sufrí en 2018. Quiero entender que no pasará nada si llegaran a tratar de la misma manera a sus hijas”.

“Sacaron notas en las que supuestamente dije que iba a demandar a Christian y jamás lo hice. Mi tweet es muy claro. Lo que sí puedo decir es que mis abogados tienen el video. Ya hay procesos legales en contra de las personas que me dañaron y que todos ya saben”.

Cortesía de la periodista

Hace tiempo Rebeka fue a un centro de detención por exigir pensión alimenticia para su hija

Rebeka Zebrekos compartió la mala experiencia que vivió con su agresor que la mandó a un centro de detención por exigir pensión alimenticia para su hija. “Yo me resistí a denunciar al papá de mi hija. Hay seres que no aceptan que se termine una relación. Entonces ejercen una persecución. Fui demandada con mentiras y denunciada con carpetas sembradas por un multi agresor de mujeres, por el hecho de pedir una pensión alimenticia”.

“Que sigan acosando, violentando, humillando y matando a las mujeres en este país es una cuestión de cultura. Hay gente que se burla de una violación a una mujer a través de las redes sociales, o hacen comentarios misóginos y se ríen. Hay que parar todo eso. Por esta razón hay que alzar la voz. No dejemos que los que creen que tienen el poder nos callen o nos discriminen. Las feministas han hecho cosas trascendentales para que todas las mujeres tengamos derechos. Será muy importante tener a una mujer como presidenta de México. Eso irá generado un cambio de cultura en un país en el que todavía hay hombres machistas que abusan de nosotras”.

“Mi hija es mi vida. Apoyo a colectivos. Asesoro a mujeres que han sido violentadas o pasaron por problemas similares a los míos. Hace poco fui ponente de la Comisión para la igualdad de género de la Cámara de Diputados para hablar de la violencia en contra de las mujeres. Yo sufrí una violencia mucho más intensa que golpes, y no solo verbal. Viví una persecución por parte de una persona psicótica. Es una persona peligrosa y fue un camino de mucha tortura. Afortunadamente, una de las carpetas que interpuse en su contra ya se fue a estudio para ser judicializada en unos días. La justicia tarda, pero llega”, concluyó

Encuentra más exclusivas como esta en el nuevo número de tu revista TVNotas.

Mira: Final de El maleficio: ¿Qué pasó?, las redes estallan con memes en su inesperado desenlace