Irán Castillo habla de su secuestro: vivió síndome de Estocolmo y su tía le colgó cuando le pidió ayuda

Irán Castillo concedió una entrevista a Jorge ‘el Burro’ Van Rankin para su canal de YouTube, en la cual hablaron de diversos momentos de su vida. Sin embargo, algo que llamó la atención fue cuando recordó el día que fue secuestrada en la Ciudad de México, después de salir de una obra de teatro, de camino a su casa.

La actriz describió con lujo de detalle los momentos de angustia que vivió. Cabe señalar que el incidente ocurrió en el año 2015.

La artista mencionó que se encontraba en el Desierto de los Leones (una zona al sur de la Ciudad de México), cuando otro carro chocó por detrás su camioneta, lo que provocó que ella se bajara para llegar a un acuerdo sobre quién la había golpeado, pero jamás se imaginó que la privarían de su libertad.

Irán confesó que durante el trayecto hacia la casa de seguridad mantuvo la cabeza baja, pero les pedía que la dejaran ir, pues les ofrecía cualquier cosa a cambio de su libertad.

“Venían tres en mi coche y me empezaron a preguntar cómo me llamaba, no les iba a decir que era Irán Castillo porque pensarían que, como era artista, ganaba un dineral. Ellos operaban así. Veían a mujeres solas y las empezaban a seguir; no sabían quién era. Recuerdo que les decía que les daría lo que quisieran para que me dejaran ir. Pasó un rato, me bajaron del carro. En Chalco estaba la casa de seguridad, me metieron en un cuarto y solo veía los pies”.

La actriz comentó que los delincuentes se dieron cuenta de quién era, por lo que procedieron a llamar a la familia para comenzar la negociación. Irán reveló que llamó a una tía, pero ella le colgó al pensar que era una broma.

La artista comentó que, tras contactar a su madre, comenzaron las negociaciones, pero tuvo que permanecer tres días encerrada en ese lugar.

Irán Castillo mencionó que durante un tiempo experimentó el síndrome de Estocolmo con sus secuestradores, ya que nunca le hicieron daño durante esos días.

“Después de eso, yo terminé con síndrome de Estocolmo (fenómeno psicológico paradójico en el que se desarrolla una vinculación afectiva entre rehenes y captores). En mi caso, como no me pagaron, no me violaron, no me tocaron, no me hicieron nada más que amenazarme”.