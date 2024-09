Irina Baeva confiesa a la prensa que teme por su seguridad, ¿por qué razón?

La actriz Irina Baeva vivió un inesperado y tenso momento con la prensa poco antes de embarcarse en su viaje hacia la Semana de la Moda en París. Lo que debía ser una despedida tranquila en el aeropuerto, se convirtió en un escenario de incomodidad para la actriz, quien no ocultó su malestar ante las preguntas de los reporteros.

Aunque la atención inicial se centraba en su participación en el evento de moda, Baeva rápidamente desvió el foco de la conversación hacia un tema mucho más serio: su preocupación por la seguridad personal debido a la constante exposición mediática y la facilidad con la que se conocían sus movimientos.

Irina Baeva es considerada por Juan Osorio para protagonizar Aventurera / Instagram: @irinabaeva

Irina teme por su seguridad

Minutos antes de dejar el país, Irina Baeva expresó su inquietud sobre cómo los medios sabían detalles específicos de su agenda, lo que la llevó a manifestar una seria advertencia sobre los riesgos de dicha exposición.

“¿Cómo lo sabes? Oigan, les quiero decir una cosa, ese tipo de cosas son bien peligrosas. Últimamente ya lo saben todo, es peligroso”, afirmó Baeva, visiblemente molesta.

La reacción de la actriz dejó desconcertados a los reporteros, quienes no alcanzaban a comprender la magnitud de su preocupación. Sin embargo, ella insistió en el punto de proteger la privacidad en un mundo donde la información viaja con velocidad y sin control.

“De verdad lo digo, créeme, que sé por qué te lo digo. O sea, revelar constantemente a dónde vamos, dónde estamos, ni siquiera te lo he dicho y ya lo sabes. Ese tipo de cosas finalmente sí creo que hay que tener un poquito de cuidado porque, pues, la seguridad de uno es importante”. Irina Baeva

Irina Baeva estará en la Semana de la Moda de París

A pesar de la tensión generada por el incidente, Irina Baeva logró retomar la calma cuando habló sobre su próxima participación en la Semana de la Moda de París y describió la experiencia como un logro personal y un sueño hecho realidad.

“Creo que es como de esas cosas que sueñas, que a lo mejor en algún momento pueda pasar. Nunca me imaginé, nunca ha sido tampoco como que mi objetivo porque tampoco me dedico a eso, pero la verdad es que creo que va a ser una experiencia muy bonita. Ya al regresar les contaré. Voy poquitos días, pero no les voy a revelar nada de cuándo regreso, pero seguramente aquí estarán recibiéndome”, comentó.

Elenco de Aventurera / Alejandro Isunza

Irina Baeva muestra apoyo a Belinda

Además, Baeva no dejó de solidarizarse con su colega Belinda, quien recientemente sufrió una caída durante un desfile, destacando su capacidad para levantarse con gracia y continuar como toda una profesional.

“Lo hizo increíble, de verdad. Yo vi el video en el momento en el que, la verdad es que las dos (Belinda y Anitta) toda mi solidaridad y creo que, como una reina, de verdad, porque efectivamente, así como lo puso ella en sus redes sociales, así es la vida”.

“No importa cuántas veces te caigas, lo más importante es levantarte y cómo te levantas. Y terminó el desfile como una reina que es. Yo, gracias a Dios, no voy a desfilar, pero bueno (…) voy a estar observando”, concluyó la actriz.

