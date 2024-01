Jeremy Allen White es captado en un bar gay a días de que habría confirmado su relación con Rosalía

A varios meses de la polémica ruptura entre Rauw Alejandro, por una presunta infidelidad, y la cantante española Rosalía, la famosa volvió dar de qué hablar desde que se desataron los rumores del presunto romance que estaría sosteniendo con Jeremy Allen White, intérprete de Carmy en la serie The Bear.

Recordemos que, de acuerdo con el podcást Deux/U, la intérprete de Motomami y el actor fueron vistos en el mismo día y hora en un cine de Los Ángeles, tras la proyección de la película Wild Things.

Sin embargo, hace unos días se habría hecho oficial la relación entre ambos famosos, ya que Rosalía y Jeremy protagonizaron un apasionado beso luego de una noche de fiesta en Los Ángeles. Mientras él se apoyaba relajadamente contra un coche, la catalana le sostiene la cabeza con los brazos y ambos se plantaron tremendo un beso.

Jeremy Allen es captado en un bar gay

Ahora, el histrión estaría nuevamente en vuelto en la polémica, pero esta vez no por ser captado con la intérprete de Despechá, sino porque ¡fue captado en un bar gay!

Y es que los paparazzis no han perdido de vista a Jeremy, puesto que se ha convertido en uno de los actores más importantes del mundo de la farándula gracias a su gran talento frente a las cámaras.

Por ello, el medio TMZ se dio a la tarea de dar a conocer las fotografías en las que se ve que Allen se encuentra muy divertido en un conocido antro de la comunidad LGBT+, el cual se ubica en Los Ángeles, California y es destacado por ser un espacio exclusivo al que asisten diversos artistas del gremio que forman parte de la comunidad.

En las fotografías se puede ver al famoso muy sonriente y con los brazos cruzados, donde estaría observando el show que presentan en el lugar. No obstante, no se le ve acompañado. ¿Estaba solo?

Al momento, Jeremy Allen, así como Rosalía, no se han pronunciado respecto a estas fotografías. Aunque usuarios de redes ya opinaron respecto a estas imágenes. Consideraron que el hecho de que White vaya a un bar gay no quiere decir que tiene distintas preferencias: “Entonces, por implicación, ¿la mayoría de los bares en Los Ángeles no son amigables con LGBTQ? Esto no es 1982, ¿sabes?”.