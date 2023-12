Jimena Parés, talento que desborda en el escenario ¡ganó un premio metro!

Este 2023 sin duda fue uno de los mejores años para Jimena Parés, actriz de comedia musical que triunfó en la pasada entrega de premios Metro y se coronó como mejor actuación femenina de reparto en una comedia musical.

“Jamás imaginé que llegaría a obtener este premio. Ha sido muy sorprendente todo lo que ha pasado en este tiempo, sin duda un regalo de vida que llegó de sorpresa” Jimena Parés

Para la actriz, participar en la obra Sweeny Tood fue un trabajo arduo: “Nos preparamos durante meses. Se hizo un trabajo super exhaustivo para llegar al fondo de cada personaje y al llegar al escenario. Entramos con una mentalidad completamente diferente a la que llegamos. Se creó una familia que al ver los resultados, tanto como la respuesta del público como de los premios, en verdad que era magia pura”.

Pero además del teatro Jimena cierra el año con una participación en el show “Vedette’s” el cual tendrá horarios especiales este fin de año:

“Justo salgo corriendo de teatro y en el camino me voy cambiando maquillaje para llegar al show que inicia 11 de la noche. También es algo mágico porque la gente se entrega por completo en cada noche “. Jimena Parés

Incluso daría función especial este 31 de diciembre con un show renovado: “estaremos festejando este año nuevo trabajando y con la gente que este ahí, el chiste es pasarla bien y estar contentos. Que mejor que incitar este 2024 arriba de un escenario”.

Ahora que su nombre es más reconocido y que su talento lo avala, sabe que el siguiente proyecto tiene que ser aún más retador: “Todos los proyectos en que he estado es en reto y deja una gran enseñanza. Ahora con este premio, sé que tengo más responsabilidad en hacer las cosas bien y saber hacia donde quiero ir. Sin duda, el escenario me apasionó y siempre he dicho que no hay papel chico, entonces, con ganas de los nuevos retos que lleguen”.

No dejes de seguirle la pista a Jimena Parés, quien está triunfando tanto en el teatro como en el centro nocturno.

