José Eduardo Derbez habla de su reacción al accidente de Vadhir

José Eduardo Derbez habla del accidente que sufrió su hermano Vadhir en la reciente temporada del reality ‘De Viaje con los Derbez’.

Vadhir Derbez sufrió un terrible accidente en uno de los episodios del reality ‘De Viaje con los Derbez’, donde Eugenio se mostró muy angustiado por ver su caída de un paramotor que estaba usando para sobrevolar en Jamaica.

El artefacto parecido a un parapente terminó estrellándose en un árbol y dejando un dedo roto al hijo de Eugenio Derbez, aunque todo pudo haber sido peor, pues en algunos accidentes similares, las personas no salen con vida.

Las imágenes de este accidente fueron reveladas en el episodio en el que todo sucedió, pues Vadhir regresó por las cámaras para rescatar el material que se pudo captar mientras se estrellaba al no poder aterrizar debido a las condiciones climáticas y del terreno.

Vadhir se accidentó en la más reciente temporada de ‘De Viaje con los Derbez’ / Amazon Prime Video

La reacción de José Eduardo y Aislinn Derbez

En el mismo capítulo, Alessandra Rosaldo le reclama a José Eduardo y a Aislinn por no haber mostrado preocupación por su hermano al disfrutar su tarde de descanso en un jacuzzi, luego de conocer que Vadhir había caído del paramotor, sabiendo lo peligroso que habría sido eso, pues además, no podían encontrarlo, hasta horas después de la caída.

José Eduardo y Aislinn se metieron al jacuzzi luego de saber que su hermano se había accidentado en el paramotor / Amazon Prime Video

Al respecto, José Eduardo habló en el programa ‘Hoy’ y dijo, "(fue) muy difícil, en el momento que yo me entero porque Alessandra, Aislinn y yo nos quedamos en la casa y él se había ido temprano y Alessandra fue la que bajó pálida, muy mal a decirme que Vadhir se había caído y fue lo único que me dijeron”.

El hijo de Victoria Ruffo continuó diciendo que sí se preocupó por su hermano y mencionó, “sí pensé lo peor porque yo sabía las alturas que él manejaba y sí pensé lo peor la verdad (pero) no podíamos al mismo tiempo hacer nada, no teníamos nosotros un coche, con qué movernos, no sabíamos en dónde estaba, no teníamos nada y tampoco salir corriendo en medio de la selva para ver a dónde llegamos pues no, no nos quedaba de otra más que quedarnos a esperar que nos dijeran qué pasaba hasta que nos dijeron que escucharon su voz y ya fueron por él”.

Finalmente, el conductor de ‘Miembros al Aire’ se sinceró sobre la muerte, “pobrecito, casi se nos va, pero aquí está, pero aquí sigue (Vadhir)... intento no pensar en eso (en que un hermano se pueda morir), pero pues sí, todos vamos para allá ¿no? no hay de otra, yo por eso tengo mi ataúd pero todos vamos para allá, no es algo de lo que no te puedes salvar, esperemos que todo sea de viejitos”, concluyó.