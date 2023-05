José Eduardo Derbez habla sobre el fallecimiento de su abuela: “me pegó muy fuerte”

El actor habló por primera vez de cómo fue para él enfrentar esta noticia, la cual le fue comunicada cuando se encontraba fuera de México.

A principios de marzo se dio a conocer la lamentable muerte de la madre, Victoria Ruffo, y la abuelita de José Eduardo Derbez, la señora Guadalupe Moreno Herrera.

Ahora a unos meses de su partida, el actor rompió el silencio por primera vez de cómo fue para él enfrentar la noticia, debido a que él se encontraba lejos de México por cuestiones de trabajo.

El hijo de Eugenio Derbez reveló en una entrevista con Matilde Obregón que semanas antes del deceso de su abuelita él se encargó de estar pendiente de la salud de su abuela.

“Me pegó de muchas formas, me pegó muy fuerte, muy duro. Yo estaba filmando una película en Argentina y antes de filmar la película en Argentina estaba filmado también otro proyecto fuera de México, muy lejos antes de hacer todo esto de trabajo, yo estuve llevando a mi abuela al doctor que la revisaran, que la checaron, y el doctor me dijo cosas muy buenas: ‘tu abuela está muy bien, por lo menos le doy diez años más’”, contó.

El joven actor confesó que cuando estaba en Argentina recibió dos tristes noticias la muerte de su abuelita y la de su mejor amiga: “entonces yo me fui muy tranquilo a Argentina y a todo lo que me tenía que ir me fui muy tranquilo, realmente, en el caso de mi abuela. Yo estando en Argentina se me murió mucha gente; los primeros dos días se me murió mi mejor amiga, después a la semana mi abuela”, mencionó.

José Eduardo Derbez aseguró que este proceso fue muy complicado debido a que encontraba solo y lejos de sus seres queridos: “fue una combinación de muchas cosas, y estando yo solo para allá fue muy duro para mí al mismo tiempo no pude yo regresarme ni pude venir, no es un viaje fácil, son 10 horas, yo estaba trabajando. Sí fue muy difícil para mí que se me haya ido mi abuela”

Finalmente, el actor confesó que su madre fue quien le dio la noticia ya que lo interrumpió mientras se encontraba filmando una escena: “estaba filmando una escena con todos de la producción y me empezó a marcar mi mamá con insistencia. Se me hizo raro porque le he dicho que cuando estoy trabajando solo debe ser una emergencia, le contesté y me dijo que había muerto mi abuela. Le marqué, salí corriendo y fue muy complicado porque sabía que no podía hacer nada, tuve que regresar a filmar. Pero al mismo tiempo se lo dediqué a ella, toda la familia se dedica esto y el show debe continuar”.