José Eduardo y Paola Dalay presentan a su bebé, ¿sí se parece a los Derbez? Estas fotos lo revelan

A pocas semanas del nacimiento de su hija, José Eduardo Derbez y Paola Dalay disfrutan una nueva etapa de su vida como padres primerizos. La pareja poso por primera vez junto a su bebé para la portada de la revista ¡Hola!

En la entrevista José Eduardo y Paola Dalay revelaron algunos detalles del parto y sobre todo de la llegada de la pequeña a sus vidas, sus primeras impresiones, las emociones que los acompañaron y todo lo que están viviendo en este momento como padres.

Jose Eduardo Derbez y Paola Dalay llorando en el Baby Shower de su primer bebé.

“Cuando la vi nacer, pensé: “Está hermosa”. Y no sabía si era porque los papás vemos a nuestros hijos perfectos, pero todos en el quirófano me lo confirmaron. Después de limpiarla, me la dieron, la cargué y empecé a caminar nervioso y llorando para acercársela a Paola”, comentó José Eduardo Derbez a la revista de circulación nacional.

También relató que está disfrutando la paternidad aunque siente que es muy pronto para definir lo que representa para él. “Creo que es muy pronto para definirlo, pero sí puedo decir que me está gustando y lo estoy disfrutando muchísimo. Me encanta llegar y verla, abrazarla y besarla. La bañada se me complica, pero lo que estoy viviendo es mágico. Creo que vamos bien. La paternidad va funcionando.

José Eduardo y Paola Dalay comparten foto inédita de su bebé

Paola Dalay admitió en la entrevista que José Eduardo es un papá muy cariñoso: "¡Es lo máximo! Amoroso, lindo, tierno… La carga para bailar, le canta, se pone serio y platica con ella”.

Además de protagonizar la portada de una revista. La pareja se animó en redes a compartir una fotografía inédita tras el parto de Paola Dalay. Mira la foto aquí.

En la imagen aparece José Eduardo con los ojos llorosos, Paola y su bebé. La fotografía según presume la novia del actor fue tomada por su pediatra. Mira la foto aquí.

La emotiva postal conmovió a sus seguidores, quienes les desearon lo mejor en esta nueva etapa de vida.

