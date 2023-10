Juan José Origel revela que está perdidamente enamorado de una persona muy joven ¡Es 40 años menor que él!

El famoso conductor de espectáculos Juan José Origel, mejor conocido como Pepillo Origel ha mantenido en secreto su vida amorosa. Sin embargo, por fin abrió su corazón y reveló que recientemente conoció a una persona que lo hace muy feliz, pero vive en Dubai.

La confesión se dio durante una entrevista para el canal de YouTube de Matilde Obregón. La periodista le cuestionó si estaba enamorado o si en algún momento tuvo un gran amor.

Juan José sorprendió con su respuesta, ya que aseguró que en uno de sus viajes a España conoció a una persona mucho menor que él.

Juan José Origel confiesa que esta enamorado de alguien más joven / Instagram

“Lo que pasa es que conocí a alguien en Madrid y me encantó sentir lo que hacía mil años que no sentía, así, te lo juro. Digo, ya no tengo edad de estarme enamorando ni de andar haciendo esto ni nada, pero me encontré una persona que realmente vale mucho la pena, entonces me vine feliz”, mencionó.

El conductor mencionó que lo único que le impide estar junto a dicha persona es la distancia, ya que en este momento vive en Dubai. Tiene 30 años, por lo que es 46 años menor que él, pero aseguró que eso no es un problema.

“En Dubai vive, pero vamos a ver qué pasa. (Tiene) 30 años. Como diría María Félix, para vieja yo”. Juan José Origel

Sobre si ve un futuro esa persona, Juan José dijo que quiere hacer las cosas de manera formal y presentarla con sus hermanos que viven en León, Guanajuato.

Finalmente, Pepillo Origel expresó sus deseos de vivir en España, por lo que no descarta mudarse: “aunque sea un año” para poder aprender la cultura y disfrutar de la gastronomía.