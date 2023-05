Julión Álvarez revela que Fey le encantaba y no se enteró que ella ¡lo estaba escuchando!

Julión Álvarez conoció a Fey, luego de que externara lo mucho que le encantaba verla, cantar y bailar.

Julión Álvarez sorprendió las redes sociales luego de que dio a conocer el gran “plátonico” que tiene por la cantante famosa, María Fernanda Blázquez Gil, mayormente conocida como Fey.

Si bien, la intérprete de ‘Azúcar amargo’ compartió el videoclip que ahora circula en redes, donde Julión no se quedó con nada y reveló que la famosa “le encantaba”; sin embargo, no se esperaba la tremenda sorpresa que le preparó la producción, dado que Fey escuchó todas y cada una de sus declaraciones “románticas”.

El cantante de regional mexicano externó su gusto por la interpretación de Fey. / Instagram: @lospasosdejulion

Todo sucedió en la más reciente transmisión del programa infantil ‘Mi Famoso y Yo’, donde la artista escuchó cómo el conductor le dijo: “Me encantaba Fey, como cantaba y bailaba, yo la veía y decía ‘nombre, me encantaba’”.

Ante esto, la cantante se encontraba tras bambalinas y muy sorprendida salió al escenario, situación por la que Álvarez quedó boquiabierto.

Fue entonces que la artista procedió a interpretar uno de sus mayores éxitos, ‘Mi Media Naranja’ y al término de esto, el famoso no se quedó con las ganas y se acercó a Fey y le dijo: “Mucho gusto en conocerte”, aunado a una abrazo.

Así fue el momento:

La única respuesta de la cantante fue: “Qué no le dé pena”, así como escribir, en broma, en su cuenta oficial de Instagram: “Como cuando estás hablando de crush y no te has dado cuenta de que está ahí escuchándote”.

Sin más, usuarios no tardaron en reaccionar ante este inesperado momento, asegurando que “todos en algún momento fuimos Julión”.

“Todos somos Julión”, “Qué ganas de ser Julión”, “Jajajaja, yo siempre seré Julión en esta vida”, “Ayyy, estuvo bien padre”, “Me encantó”, “Qué gran momento”, “Cómo no enamorarse de ti”, fueron algunos comentarios.