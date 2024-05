Julión Álvarez revela que también ha sufrido de fans que se pasan, pero ¡no lo ha querido magnificar!

Hace unos días, el vocalista de la reconocida banda ‘el Recodo’, Ricardo Yocupicio, se hizo viral en redes sociales luego de que circuló un video que captó un incómodo momento que vivió durante un concierto en Estados Unidos.

Dichas imágenes aparentemente fueron captadas en Charleston, California del Sur, y ahí se puede ver que una seguidora del cantante cruzó los límites, ya que le tocó el brazo, pecho, pierna y más abajo.

Cabe señalar que fue el vocalista de la agrupación quien asegura que dicho clip es del año 2021. Sin embargo, resurgió en las plataformas digitales y causó un gran revuelo.

Por esta razón,el cantante expresó para De primera mano que esta situación lo hizo sentir sumamente nervioso e incómodo. Aseguró que es un riesgo que corren como artistas.

Tras esta terrible situación, Julión Álvarez fue cuestionado por la prensa sobre si ha tenido que lidiar con este tipo de controversias en medio de sus conciertos.

Luego de que se presentó con éxito en el palenque de Metepec, el cantante externó su postura ante lo sucedido con su colega Ricardo Yocupicio en Estados Unidos. Sin embargo, sorprendió al decir que él no ha querido “magnificar” esta situación.

Agregó: “¿Cuántos no nos llevamos de a piquetes?, ¿me explico? Entonces, se le puso, pues ahí te va”.

Como era natural, las conductoras de Sale el sol no tardaron en reaccionar a las declaraciones de ‘el Rey de la taquilla’ y reprobaron que normalice estos actos hacia los artistas.

Ana María Alvarado

“Tache. No es magnificar, la cosa como es Julión. No te deben tocar tus partes... , ni a ti, si tú no autorizas. Sea hombre o sea mujer… No está bien, porque lo van a seguir haciendo”.