Karely explota ante las críticas de otras mujeres a su cuerpo a un mes de dar a luz: “Di vida a mi bebé"

A un mes de haber dado a luz a su hija, Karely explotó en redes sociales ante las críticas que ha recibido por su cuerpo. La influencer, visiblemente molesta, compartió un video en el que cuestionó la actitud de otras mujeres que se dedican a señalar su físico.

"¿Por qué siguen criticando cuerpos ajenos en pleno 2025?”, expresó al inicio de su mensaje. Karely lamentó los comentarios negativos sobre su apariencia, señalando que muchas personas no soportan verla bien.

Karely pone un alto a las críticas por su cuerpo tras dar a luz

“Que si tengo una bubi más grande que la otra, que si estoy gorda, que si ya no estoy en mi prime, que si se me ven exageradas… qué afan de tirarme. A ver, somos mujeres. Deberíamos apoyarnos”, reclamó.

La creadora de contenido especial enfatizó que su cuerpo aún está en proceso de recuperación tras el embarazo y pidió más empatía.

“Obviamente voy a tener pancita. Tengo un mes. Tuve a mi bebé, nueve meses aquí. Se me hizo un panzononon. Obviamente no voy a estar como antes”. Karely

A pesar de las críticas, Ruiz aseguró que disfruta plenamente de su maternidad y que no le afectan los comentarios negativos.

“Di vida a mi bebé y no me importa lo que digan de mí. Mientras me tiran, yo estoy disfrutando mi maternidad al máximo. Ha sido una etapa complicada. Tener un bebé no es fácil y no lo romantizo. Ya vi por ahí el comentario de una chava diciendo: ‘Es que tú romantizas el embarazo porque tienes todo y a ti te va bien’”, mencionó. Karely

Karely aseguró que desde hace dos años se preparó para ser mamá

En ese sentido, respondió que su estabilidad actual es fruto de su esfuerzo y planeación, pues desde hace 2 años supo que quería ser mamá y necesitaba tener la estabilidad económica.

“Yo no tengo la culpa de que me vaya bien. Desde hace dos años quería ser mamá, pero primero me aseguré de comprar mi casa, poner un negocio y estar bien económicamente. ¿Cuál es el problema de que pueda darle a mi hija todo lo que ella quiera?”, declaró.

Mira: Karely presenta a su hija y revela su dolorosa experiencia en el parto: “No creo volver a tener hijos”

Kareli anunció que pronto presentará a su bebé

La modelo e influencer pidió que dejen de opinar sobre cuerpos ajenos y reveló que invierte en su cuidado físico.

“Me hago mis tratamientos. Me salen en 20 mil pesos cada uno. Siempre me he cuidado. Tomo mucha agu. Trato de comer bien. Si no soportan ver este cuerpazo, bloquéenme”. Karely

Antes de finalizar, Karely también prometió que pronto presentará a su bebé en redes sociales, aunque por ahora prefiere esperar.

“Todo sea por ella. El cuerpo no me importa. Me veo bien. Ya mañana cumple el mes. Juro que se las quiero presentar, pero no quiero que tanta gente me la ofenda. Pero no me importa, porque mi hija va a ser la más feliz del mundo, porque yo se lo prometí a ella”, concluyó.