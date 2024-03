Karla Díaz revela que tiene problemas de salud

Hace unos días, Karla Díaz anunció que se retiraba de los escenarios, y del grupo JNS para cumplir el sueño de convertirse en madre junto a su esposo, Danny Days.

Debido a esta situación, la cantante fue cuestionada por los medios de comunicación cuando llegó al aeropuerto de la Ciudad de México y ahí dio más detalles sobre su estado de salud.

El encuentro con los medios fue retomado por el programa “Sale el sol” y dejó en claro que no está embarazada y puntualizó la importancia de no hablar sobre el cuerpo de otras personas.

En dicha entrevista, la también conductora mencionó que también tomó la decisión de abandonar la gira de los 90’s pop tour por problemas de salud.

Cabe señalar que Karla no detalló qué problemas tuvo. Sin embargo, aseguró que visitó a varios doctores y todos, al parecer, le decían que tenía un nivel muy alto de estrés.

“Y no solo el (doctor) para ser mamá, mi cardiólogo, todos los doctores que visité por diferentes temas que tuve, me decían que estaba con un nivel bastante elevado de estrés, entonces así no va a funcionar”.