Kompa Yaso regresa a los escenarios y exhorta a sus fans a salvar vidas con la donación de órganos

Las últimas noticias del payaso, apuntaban que tras su hospitalización en noviembre de 2022 se encontraba estable y en proceso de desintoxicarse.



Eleazar del Valle, mejor conocido como Kompa Yaso, en noviembre de 2022 preocupó a sus fans y al gremio artístico al haber sido hospitalizado de emergencia pues su salud se debatía entre la vida y la muerte tras haberle detectado un padecimiento en sus riñones.

Recordemos que en entrevistas pasadas el cómico reconoció que si bien, ya tenía un problema en los riñones desde que nació, no fue hasta que una luchadora en una dinámica para el programa Tengo Talento Mucho Talento, le dejó caer todo su cuerpo sobre él, por lo que al poco rato comenzó a orinar sangre y tuvo que ser hospitalizado de emergencia.

El diagnóstico en ese momento fueron quistes en los riñones, por lo que tendría que someterse a un trasplante, pues sus órganos ya estaban muy dañados; sin embargo, la lista de espera para conseguir un donante al menos en el IMSS, que era donde estaba, era demasiado tiempo. Su familia optó por llevarlo a un privado y recaudar dinero, donde sus colegas del medio han ayudado.

Kompa Yaso recibe micrófono de oro / Instagram

Es por eso que ahora que regresa a los escenarios es causa de alegría, sumado a que fue galardonado con el Micrófono de Oro, por lo que al ser visto los medios preguntaron sobre su salud y el Kompa Yaso dio detalles de lo sucedido.

“Estoy mucho mejor de salud, tengo un catéter aquí, son dos mangueritas conectadas directamente al corazón, ya con esta son tres que tengo conectadas directamente al corazón. Voy muy bien y esperando ahora que venga el trasplante y espero estar mucho mejor”, narró el comediante.

Además, exhortó que la gente sea empática con la donación de órganos, porque la lista de espera es demasiado robusta y los trasplantes escasos.

“Desafortunadamente en México no hay esa cultura de donación de órganos como hay en otros países… Es cuestión de concientizar que no es nada más económico, de comida y alimentos, sino también el cuerpo puede uno donarlo, después de que se muere uno, agárrenme lo que quieran. Yo estoy dispuesto a que cuando yo muera, si alguien necesita lo que sea de aquí, es más si lo quieren venir a agarrar en vida, mejor, pero ya cuando me muera, también pueden agarrarlo”.

El gremio artístico puso su granito de arena para ayudar al cómico / Instagram

El Kompa Yaso buscó alternativas en la medicina no tradicional, y aseveró que existe un tratamiento naturista que lo ha ayudado:

“Colapsaron a finales del año pasado (los riñones), y gracias al tratamiento que estoy tomando con el médico, de tres veces por semana que estaba yendo a hemodiálisis, ahorita ya estoy yendo una vez”.