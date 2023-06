La cuñada de Jorge El Burro Van Rankin necesita un segundo trasplante renal; ¡piden un milagro!

Un amigo de la familia nos dijo: “su papá le donó un riñón hace 7 años, pero le ha dado COVID 3 veces y su función renal bajó... ¡al 16 por ciento!”

Anah Lucía Bleizeffer, de 38 años, hermana de Magda, esposa de Jorge ‘El Burro’ Van Rankin, de 60, atraviesa uno de los momentos de mayor incertidumbre, ya que necesita por segunda vez un trasplante de riñón y a través de sus redes sociales está solicitando ayuda, además de oraciones.

Platicamos con un amigo de la familia y nos contó lo mal que ella la ha pasado, y que, aunque el famoso conductor la ha ayudado, no es suficiente:

-Cuéntanos de Anah, que está pidiendo ayuda a través de redes sociales, ¿qué tiene?

“Es una historia muy larga: Anah desde los 5 años padece diabetes infantil, ha tenido una vida muy dura; todo lo que ha tenido que enfrentar, no tienes idea. Desde entonces tenía que inyectarse insulina y a los 11 años le detectaron hipotiroidismo. La diabetes es una enfermedad terrible que te ataca todo y fue a finales de 2014 que empezó con insuficiencia renal”.

-Luego, ¿qué pasó?

“Pues tuvo que realizarse tratamiento de hemodiálisis de manera regular. Como ella misma lo dice, el 6 de febrero de 2015 su vida cambió cuando le dijeron que sus dos riñones dejaron de funcionar, que necesitaba hemodiálisis tres veces por semana y un trasplante de riñón; entonces el mundo se le vino encima y empezó su peregrinar, ya que era tan caro atenderse, que tuvo que recurrir a todos los medios posibles para poder ir costeando todo el tratamiento”.

-¡Qué terrible!…

“Sí, tuvo que tomar once meses hemodiálisis, tres veces por semana, y en este recorrido sus ojos se vieron severamente afectados, empezó con cataratas en ambos y en el ojo derecho tuvo desprendimiento de retina, por lo tanto, perdió la visión total de su ojito derecho”.

-¿Quién le donó su riñón?

“Su papá, el señor Jesús fue compatible y logró realizar el trasplante de riñón el 29 octubre 2015 con éxito. Gracias a Dios, a su familia, al amor de su novio y toda la gente que le ha apoyado, porque, aunque sea atendida en hospitales públicos, son costosos, pues no tiene seguro y los medicamentos también, no tienes idea, y en su camino ha encontrado muchos ángeles, desde médicos, hasta personas que, sin conocerla, le han ayudado”.



-Su cuñado, Jorge ‘El Burro’ Van Rankin, ¿la ha ayudado?

“Claro, la ha ayudado mucho, pero no es suficiente, porque Anah, como te digo, no tiene seguro y los gastos son elevadísimos, y aunque quisiera ayudar más, pues tampoco puede, pero sí ha hecho mucho; sus amigos del medio artístico también lo han hecho y su hermana Magda ha estado ahí al pie del cañón, al igual que sus papás y su novio Roberto, pero pues la necesidad es tanta, que Anah ha compartido su historia en sus redes sociales: Hoy X Anah, y en algunos medios, porque sus ganas de vivir son inmensas”.

-Entonces no baja la guardia…

“Para nada; las citas médicas no han parado, sus citas con el oculista, un sinfín de estudios y no para, porque en un trasplante siempre hay riesgo de rechazo y ha tenido que estar en vigilancia constante, llevando todos los cuidados que le dicen, tener una alimentación especial. Anah ha pasado por infecciones, neumonías, y luego nunca nos imaginamos la pandemia del COVID-19, que eso vino a complicar más su estado de salud, siendo ya de por sí una persona vulnerable”.



-¿Cómo le ha ido con el trasplante de riñón?

“Pues con los cuidados, todo iba bien, tenía mucha esperanza de estar bien mucho tiempo, pero como te digo, por la pandemia se vino a descomponer todo, su papá le donó un riñón hace siete años, pero le ha dado tres veces COVID y su función renal bajó al dieciséis por ciento, es por eso que necesita nuevamente un segundo trasplante de riñón”.

-¿Qué dice Anah?

“Pues está muy sacada de onda, tiene miedo, pero sus ganas de vivir son mayores, es una guerrera y no se rinde; su optimismo es tan grande, a pesar de las adversidades que la vida le ha puesto, y siempre ha salido adelante, es muy fuerte y no le gusta preocupar a sus seres queridos, aunque por dentro sienta que ya no puede. Ha estado al borde de la muerte en varias ocasiones, pero su fe en Dios es tan grande, que aquí sigue, siempre con una sonrisa y dando amor a todo el mundo”.

-Los médicos, ¿qué le dicen?

“Apenas en diciembre de 2022 vieron lo mal que ya estaba su riñón. No ha dejado de checarse, aunque se sentía bien, pero también es gracias a la buena actitud que siempre tiene. Le dicen que son las secuelas del COVID, que también ha hecho de las suyas, y ahorita ya está en el protocolo para nuevo trasplante y espera pronto le llegue”.



-Algo que quieras agregar…

“Que ella desde 2015 decidió contar su historia a través de sus redes sociales y dar el mensaje a la gente de la importancia de la donación de órganos. Quiere concientizar, porque se pueden salvar muchas vidas y también que deben atenderse y cuidarse, pues la vida te cambia de un momento a otro como a ella, que, siendo una persona joven, ha tenido que pasar por tantas cosas”, finalizó.

María Guadalupe Alvarado, médico cirujano, nos habló sobre la esperanza de vida de un paciente

-Doctora, ¿qué se requiere para un trasplante de riñón?

“Primero se necesita de un donador compatible con disposición a donar. El donador debe contar con dos riñones que funcionen bien, ser mayor de 18 años y gozar de buena salud en general; es decir, no debe tener antecedentes de presión arterial alta, enfermedades renales previas, diabetes, ni presentar factores de riesgo como enfermedades cardíacas”.

-¿Se puede vivir sin un riñón?

“Sí, con algunas precauciones y una vida saludable. Las personas con un solo riñón pueden vivir una vida normal”.



-¿En qué consiste un trasplante de riñón?

“Es la extracción del riñón de un individuo previamente sano (cadáver o vivo), y su colocación en un paciente enfermo. Entonces, el cirujano coloca el nuevo riñón dentro de la parte baja del abdomen y se procede a conectar la arteria y la vena del nuevo riñón, la sangre circula a través del nuevo y se produce la orina, de forma en que lo hacían sus riñones cuando aún estaba sano”.

-¿Cuánto cuesta un trasplante?

“En México, el costo puede variar desde 700 mil pesos a un millón 500 mil”.

-¿Hay lista de espera para la donación de un riñón?

“Sí, hasta 2022 habían 22 mil en México en lista de espera para trasplantes de órganos, de los cuales 17 mil 299 eran de riñón”.

-¿Qué cuidados se requieren tras un trasplante?

“Básicamente tomar los medicamentos para proteger el nuevo órgano trasplantado, llevar un registro de la presión arterial, reposo, alimentación saludable, no fumar, beber alcohol, y acudir a los chequeos correspondientes”.

-¿Cómo se sabe y en cuánto tiempo si el trasplante fue un éxito?

“Se realizan pruebas de sangre, el riñón donado puede comenzar a funcionar de inmediato y el tiempo para saber si fue exitoso el trasplante, depende de la edad del donante. Puede tardar entre tres y cinco días en funcionar en donante vivo y hasta quince días en donantes de cadáver”.

-¿Cómo se sabe si el cuerpo rechaza el riñón trasplantado?

“El organismo da datos de rechazo como: fiebre, diarrea, vómito, coloración amarilla en piel, presión arterial elevada, ganas de orinar poco frecuente, orina con sangre o un color diferente”, concluyó.

¿QUÉ ES LA HEMODIÁLISIS?

Es un tratamiento para filtrar las toxinas y el agua de la sangre, como lo hacían los riñones cuando estaban sanos. Ayuda a controlar la presión arterial y a equilibrar los minerales importantes en la sangre, como el potasio, el sodio y el calcio. Una máquina filtra los desechos, sales y líquidos de tu sangre cuando los riñones ya no son lo suficientemente saludables como para funcionar de manera adecuada. No es una cura para la insuficiencia renal, pero puede ayudar a que el paciente se sienta mejor y viva más tiempo.

¿QUÉ DEBES SABER SI DESEAS SER DONANTE DE ÓRGANOS?

Los órganos que se pueden donar son: corazón, pulmones, hígado, riñones, páncreas e intestino; así como tejidos susceptibles que son: córneas, piel, tendones, cartílago, vasos sanguíneos, válvulas cardíacas y tejido musculoesquelético.

En México, la Ley General de Salud establece que la donación consiste en el consentimiento tácito o expreso de la persona, para que en vida o después de su muerte, su cuerpo o cualquiera de sus componentes se utilicen para trasplantes. Requisitos para donante de riñón: Tener más de 18 años, gozar de buena salud general, tener dos riñones que funcionen bien, tener disposición para donar, no tener antecedentes de presión arterial alta, enfermedad renal, diabetes, ciertos tipos de cáncer, y no presentar enfermedades cardíacas.

El Centro Nacional de Trasplantes cuenta con el “Documento Oficial de la Donación”, denominado “Formato oficial para manifestar el consentimiento expreso para donar órganos, tejidos y células después de la muerte, para que estos sean utilizados en trasplantes”.

Además, existe la Tarjeta de Donador Voluntario, que tramita a través del Registro de Donadores Voluntarios en: https://dv.cenatra.salud.gob.mx registrar.php o puedes acudir al Centro o Consejo Estatal de Trasplantes o Instituciones de salud.



SI QUIERES APOYAR A ANAH: Está disponible esta cuenta Banamex: Número de cuenta: 2262741 Sucursal: 7010 Clabe: 002180701022627413 Oxxo/débito Banamex: 5204165034365399