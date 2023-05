La señal de que Matías Novoa y Michelle Renaud habrían dado otro paso en su relación, ¿boda o embarazo?

Los actores han compartido su emoción por formar una familia juntos y por ahora lo han hecho con sus respectivos hijos a quienes tuvieron con parejas anteriores.

Matías Novoa y Michelle Renaud siguen en el ojo del huracán luego de haber confirmado su romance, tras terminar sus relaciones estables con Isabella Castillo y Danilo Carrera respectivamente.

Ahora, la pareja celebró un mes más de romance y hace unos días, Michelle le dedicó unas románticas palabras a su novio, “no puedo creer que vamos para 10 meses. Se me hace tan poquito tiempo para lo tanto que hemos avanzado y creado, justo ahora entiendo que para el amor no existe el tiempo. Me siento tan yo en esta relación, tan aceptada, amada, valorada y además consentida”.

Pero lo que llamó la atención de sus seguidores es una publicación en la que los actores habrían dado una señal de haber avanzado y haber dado un paso más en su relación.

En la publicación aparecen sus manos entrelazadas mientras se ve un anillo en uno de los dedos del actor y se puede leer, “y nos convertimos en uno”.

Michelle Renaud y Matías Novoa desataron rumores con esta fotografía / Instagram:@matlechat

Esto provocó que comenzaran los rumores de que este paso en su relación habría sido una boda o hasta podría tratarse de un embarazo.

Hasta ahora los actores no han hablado al respecto y no han aclarado de qué se trataba su mensaje.