Lalo España revela que padece hipoacusia desde el 2018, ¿qué es?

Con esta enfermedad Lalo España no escucha muy bien de un oído, como si estuviera bajándose de un avión.

Lalo España confesó que tiene que usar unos aparatos auditivos para escuchar mejor, debido a que en el 2018 comenzó a tener problemas para oír, y le detectaron hipoacusia.

El actor comentó que con este padecimiento escucha como si se estuviera bajando de un avión.

“Uso unos dispositivos auditivos porque tengo hipoacusia. Haz de cuenta que te escucho, pero como si me estuviera bajando de un avión y te tienes que destapar los oídos, ya llevo años así”.

El actor Lalo España confesó que padece una enfermedad desde el 2018 llamada hipoacusia (perdida del oído). / Liliana Carpio

Agregó: “no sé si fue por las bocinas de un show o hereditario de un tío abuelo, pero gracias hasta que unas personas muy chidas que se dedican a esto, me revisaron unos audiólogos y hasta ahora me han funcionado muy bien”.

Al preguntarle si tiene problema para escuchar de los dos oídos, el actor señaló: “si te escucho, pero del lado izquierdo te escucho como con eco. He estado leyendo y el 70 por ciento de la gente que vivimos en la CDMX, tiene una discapacidad auditiva muy chiquitita, otros un poco más, es enorme; la discapacidad auditiva es horrible”.

El actor señaló que no le da pena hablar de esta situación debido a que acepta su problema y afortunadamente se atendió y usa dispositivo. / Liliana Carpio

Al cuestionarlo de qué tamaño son estos dispositivos, dijo “son chiquititos, si te fijas no tengo ningún complejo para mostrarlos. Yo invito a todas las personas que si tienen alguna situación de discapacidad, que la aceptemos, que la abrasemos y que padre que puedas desarrollar herramientas. Y no tengo ningún miramiento en contarlo, sino que padre que hay gente profesional que vino ayudarme”.

Respecto a si hay algún riesgo de perder el sentido del oído, comentó: “no, ahorita, mientras que vamos avanzando en la edad, todos vamos disminuyendo en esa capacidad”.

Lao nos mostró sin problemas el dispositivo que usa para escuchar mejor, ya que del lado izquierdo escucha con eco. / Liliana Carpio

Lalo reiteró que desde el 2018 que trabajó en la obra Señora Presidenta con el actor Héctor Suárez (q.e.p.d ) se dio cuenta de que no alcanzaba a escuchar bien.

“Desde que comencé a trabajar en la obra La Señora Presidenta con Héctor Suárez (q.e.p.d), me fui dando cuenta que no alcanzaba a escuchar muy bien. Mi compañero Ricardo Fastlicht me decía ‘¿no oyes bien verdad?’ Y fue que ya empezaba a notar eso. Me resistía, fui con otorrinos, maxilofaciales, con brijitas, todo. Estos audiólogos me ayudaron muchísimo e hice un intercambio con la gente para motivarlos a que reconozcan un problema y que se atiendan”.

Su dispositivo es tan pequeño que parece un audífono que usan en televisión como tipo chícharo. / Liliana Carpio

¿Qué es la hipoacusia?

·Es un problema de pérdida de audición neurosensorial, tal se refiere a una lesión en el oído interno o nervio que está conectado con el oído y el cerebro.

Algunas causas son la edad avanzada, la exposición prolongada a ruidos fuertes. Este padecimiento lo pueden presentar niños y recién nacidos como causas de anormalidades congénitas o de infecciones.

Esta convalecencia no tiene cura, pero si se puede controlar al usar dispositivos auditivos o implantes coclear.