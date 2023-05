Leonardo García destapa su separación con la guatemalteca Flaminia Villagrán

Leonardo García ocupó sus redes sociales para anunciar que terminó con Flaminia Villagrán.

Vaya sorpresa la que nos llevamos la noche de este jueves 18 de mayo, luego que Leonardo García destapó que regresó a la soltería.

El actor mexicano ocupó su cuenta de Instagram para dar a conocer a sus seguidores que se separó la guatemalteca Flaminia Villagrán a semanas de haber perdido a su padre, Andrés García.

Leonardo anunció su ruptura con una fotografía a lado la también doctora, aunque no dio muchos detalles sobre está decisión. Cabe señalar que no es la primera vez que el hijo de Andrés García revela que se separa de la doctora.

Leonardo García anunció su separación con la doctora Flaminia Villagrán / Instagram: @leonardogarciaof / @dra.flaminia

“Oficialmente anunció mi separación con la Dra. Flaminia Villagrán”, fue lo que escribió el hijo el en su cuenta de Instagram.

Recordemos que fue a mediados de abril del 2022, que Leonardo comenzó a compartir imágenes de los momentos especiales con Flaminia. La pareja publicó fotografías del sol de Acapulco, en donde el famoso reside.

Luego de eso Flaminia comenzó a publicar en redes postales junto a él hasta declarar oficialmente que mantenían una relación.

Tras revela que regresó a la soltería los comentarios no se hicieron esperar por parte de los internautas: “solo ustedes saben por qué no funcionó, un abrazo a cada uno y que les vaya muy bien”, “yo pensé que ya se iba a casar con esa foto”, “bien si no funciona bye”, “otra vez la misma historia que aburrido”, “que te deje el perrito”, fueron algunos de los comentarios.