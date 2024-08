Lisset y Ramón Valdez son novios; la actriz reveló: “¡Es el amor de mi vida!” ¡Podrían llegar al altar!

Vaya sorpresa nos llevamos al enterarnos de la nueva relación entre la actriz y cantante Lisset y el actor y ahora integrante de la ‘Onda vaselina’, Ramón Valdez. A pesar de que llevan cinco meses de noviazgo, no lo habían dicho.

IG: @ramonvaldez19 / @lisset_oficial /Juan Pablo Méndez

Te puede interesar: ¿Adrián Marcelo abandona ‘La casa de los famosos México’? : “Me siento asqueado”

¿Cómo se dio el flechazo entre Lisset y Ramón Valdez?

Ramón nos contó cómo se dio el flechazo: “Nos encontramos en Los Ángeles en diciembre pasado en la premier de una película que produje. Se dio una buena amistad y no dejamos de marcarnos todos los días. Hacíamos FaceTime. Nunca perdimos el contacto”.

Hasta que él se le declaró, nos contó ella: “A la antigüita. Los dos somos de educación tradicional. Los dos somos divorciados. Él desde hace dos años. Nuestros hijos son nuestra prioridad”.

IG: @ramonvaldez19 / @lisset_oficial /Juan Pablo Méndez

Lisset nos dijo qué la conquistó de él: “Yo estaba esperando a este hombrecito. Ya maduré. Ya me caí. Esperé mucho y llegó el bueno. Él llena todos los requisitos que yo pude pedir en algún momento: Es muy pulcro y huele delicioso. Ramón ¡es el amor de mi vida!”

Sobre cómo le hacen para sobrellevar la distancia, ya que él vive en Los Ángeles, Lisset nos contó: “Todo el tiempo estamos pendientes el uno del otro y nos vemos cada que podemos. Si estoy libre voy para allá. Él viene a ver a sus hijos, que viven en la CDMX. Y me alcanza en las giras de Mamma mia!”.

IG: @ramonvaldez19 / @lisset_oficial /Juan Pablo Méndez

No te pierdas: Apio Quijano y Magaly Chávez explotan contra Alfredo Adame: “Dices puras pen...”

Lisset y Ramón Valdez revelan si piensan llegar al altar

En cuanto a si les gustaría casarse, Ramón dijo: “Claro que sí. Podría ser en una ceremonia espiritual. O con Elvis Presley en Las Vegas. Dejaremos que la vida nos sorprenda. El tiempo dirá”.

Lisset respondió: “No estoy peleada con el matrimonio. Me podría casar 28 veces. Tampoco es algo que me quite el sueño”.

IG: @ramonvaldez19 / @lisset_oficial /Juan Pablo Méndez

En cuanto a la diferencia de edades, ya que Ramón es 7 años más joven que ella, pero se ve más chico, la actriz nos dijo: “A mí me da igual. Para mí la edad es un número. ¿Cuál es la diferencia entre 43 y 50 años?”.

Por último, le preguntamos a Ramón si le molesta que tachen a Lisset de ‘cougar’: “No les hago caso. Trato de vivir mi vida como yo quiero. Estoy feliz al lado de una gran mujer que amo y admiro”.

IG: @ramonvaldez19 / @lisset_oficial /Juan Pablo Méndez

Mira: ¿Briggitte Bozzo está esperando un bebé en ‘La casa de los famosos México?

¿Quién es Ramón Valdez?

Trabajó en las telenovelas Las grandes aguas (1989), Carrusel (1989), El premio mayor (1995), Soñadoras (1998), Amigas y rivales (2001), Muchachitas como tú (2007) y La fuerza del destino (2011), entre otras.

Participó en cine en Cuentas clara s (1999), Quemar las naves (2007), Therapy (2018) y Buscando a Julieta (2020).

s (1999), Quemar las naves (2007), Therapy (2018) y Buscando a Julieta (2020). Actualmente está en la agrupación Onda vaselina y realizan una gira por toda la República.

Lisset habla de su pólipo / Facebook: Lisset/YouTube: Imagen Entretenimiento/ Pixabay

¿Cuáles fueron las relaciones amorosas más importantes de Lisset?

 DEMIÁN BICHIR (1996-2003). Se conocieron en la novela

Nada personal y se hicieron novios. Se casaron en 2001 pero se divorciaron en 2003. Lisset después contó en un programa (Confesiones) que fue porque él le fue infiel con Kate del Castillo.

(1996-2003). Se conocieron en la novela Nada personal y se hicieron novios. Se casaron en 2001 pero se divorciaron en 2003. Lisset después contó en un programa (Confesiones) que fue porque  MAURICIO MARTÍNEZ (2005-2007). Su relación duró dos años y medio, pero decidieron terminar tres meses antes de casarse.

(2005-2007). Su relación duró dos años y medio, pero decidieron  LISARDO (2008-2014). Se unió en matrimonio con el español en 2008, aunque se divorciaron en 2014. En 2010 tuvieron una hija.

(2008-2014). Se unió en matrimonio con el español en 2008, aunque En 2010 tuvieron una hija. IGNACIO CASANO (2017). Se conocieron en 2015 en la telenovela A que no me dejas, y en 2017 iniciaron una relación que duró casi 1 año.

Para más notas exclusivas como esta, corre por la versión impresa o digital de tu revista TVNotas ¡No te la pierdas!