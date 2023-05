Lourdes Ornelas pide ayuda para su hijo Camilo Blanes, teme por su vida: “Él no está en su cabeza”

Recordemos que el hijo de Camilo Sesto y Lourdes Ornelas lleva varios años con problemas de adicciones.

Lourdes Ornelas, mamá de Camilo Blanes, reaccionó a las alarmantes fotografías que compartió su hijo en redes sociales y es que dichas imágenes generaron preocupación entre sus seguidores.

Ahora durante una llamada al programa español ‘Fiesta’, la madre del hijo de Camilo Sesto compartió su angustia por el bienestar mental de su hijo, quien supuestamente enfrenta una crisis.

“Él no está bien, es obvio, pero nunca había llegado a este grado de autodestrucción. Esto, en México, nunca hubiera sucedido porque las leyes son de otra manera. Llevo mucho tiempo buscando ayuda para él y me he topado mil veces con una pared de hormigón. Mi preocupación mayor es que su vida está en peligro cada día, de manera constante”, mencionó.

Camilo Blanes borró las imágenes luego de que dieran mucho de qué hablar / Instagram: @camiloblanesoficial

Lourdes aseguró que su hija ha pasado por muchas y eso le afecta: “Esta enfermedad es muy cruel para él y la familia que lo quiere. Hay quien lo entiende y otros lo juzgan duramente sin saber qué hay detrás. Es una buena persona que ha pasado por mucho”.

La madre de Camilo Blanes reveló que ella no puede intervenir en su salud: “No puedo decir nada. Él nunca haría algo así estando bien. Él cuando está bien es una persona coherente”.

“No hay nadie de confianza. Salvo yo y su novia María. No puedo hacer nada porque es un adulto. La ley no me acompaña si no le inhabilitan”, explicó Lourdes con voz entrecortada.

Camilo Blanes no permite que su madre intervenga en su vida / Instagram: @camiloblanesoficial

Lourdes Ornelas comentó que en este momento no puede reconocer a su hijo: “No me deja entrar a su casa. Me dice que es su casa, es su vida. Con mi hijo antes se podía hablar con él. Pero la persona a la que yo veo no la reconozco. No creo que él sea consciente de todo. No está bien en estas condiciones, está en su peor momento. Nunca lo había visto en este estado”.

La mamá de Camilo Blanes reveló que su hijo lleva dos meses en ese estado: “Mi hijo cuando estaba en México cantaba, comía, estaba aseado. Esto fue a raíz de la muerte de su padre. No es fácil. Sabe mucho de leyes y sabe que aquí en España no puedo hacer nada”.