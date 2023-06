Lucero revela que Mijares le hizo una petición muy especial para la gira que hacen juntos

Lucero habla de su relación con Mijares: “de esposos pasamos a ser amigos”.

La gira Hasta Que Se Nos Hizo que llevan a cabo con gran éxito Lucero y Mijares sigue adelante y ahora se presentarán el próximo 20 de julio en Chile, y previo a ello, la actriz y cantante hablará en su Mucho que Contar de esta semana sobre algunos detalles desconocidos de este tour.

Para empezar recordó cómo surgió esto, “este concepto fue a raíz de la pandemia, hicimos primero un steaming porque no se podían hacer conciertos, y de ahí vinieron las peticiones de empresarios de que por qué no lo hacíamos en vivo cuando se pudiera”.

Y este sueño se concretó, “estuvimos casados muchos años, no sé si la gente piense que somos la pareja ideal y de repente piden que volvamos, pero sólo somos colegas, tenemos una sociedad con nuestros hijos. De ser esposos pasamos a ser amigos”.

Lucero y Mijares han tenido mucho éxito con su gira / TV Notas

Y ambos están felices, “somos tan cercanos que cantar juntos es un regalo muy lindo, ya no recuerdo quién le llamó a quién, en el streaming nuestra hija no estaba segura de salir pero finalmente dijo que sí y todo se ha dado tan bonito”.

Hablando de su hija, el próximo 30 de junio se estrenará en el teatro Hidalgo la obra El Mago, la cual Lucero Mijares estelarizará y de la que su orgullosa mamá da detalles, “se está preparando mucho en este proyecto que por fin se le da, es un gran logro para ella. Va a ser Dorothy y está encantada de la vida”.

La hija de Lucero y Mijares estelarizará la obra de teatro El Mago / Instagram: @luceromexico

En cuanto a la gira que hace con Mijares agregó, “llevamos como año y medio haciéndolo en muchísimos lugares, ahorita estoy grabando la serie El Gallo de Oro y estamos haciendo menos conciertos, pero seguimos con el tour muy felices”.

Y por último reveló algo que no se sabía, “a veces los duetos o las duplas pueden ser muy complicados porque no sabes bien cómo es la otra persona o sus manías, lo que le gusta o no, pero aquí nos conocemos perfectamente, no tenemos tiempo de estar peleando ni discutiendo ya que nos respetamos mucho”.

Y añadió, "él tiene grandes ideas, Mijares sugirió algo muy especial que fue que yo cantara con mariachi en el show. Yo le dije que tal vez no porque él no cantaba con mariachi, pero él me insistió, ‘es que eso es una parte importantísima en tu carrera’, a lo que entonces acepté y ha sido de un gran impacto esto, uno de los momentos favoritos de la gente y yo se lo agradezco al público y a Manuel que tuvo esta maravillosa idea”.