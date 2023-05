Luis de Llano protagonizó zafarrancho en la entrega de Premios Patria ¡se negó a hablar de Sasha Sokol!

La noche de este viernes se realizó la alfombra roja de los Premios Patria 2023, donde llegó el productor Luis de Llano, quien provocó un zafarrancho con la prensa.

Recordemos que el productor y escritor tiene una demanda por daño moral en su contra interpuesta por Sasha Sokol, y que hace unos días se anunció el fallo a favor de la cantante.

En encuentro con los medios y al preguntarle sobre este fallo, Luis dijo: “eso lo están llevando mis abogados, mis abogados están viendo todo, me han pedido de favor que ellos están manejando todo esto”.

Fue cuestionado sobre si apelará a la sentencia que se le impuso, a lo que comentó: “de eso no tengo comentarios, disculpen pero no. No queremos que nadie se caiga ni nada, agradezco el premio que me han dado y me siento muy orgulloso de haber estado esta noche aquí”.

Al insistir sobre si es falso o no que apelará el fallo de la demanda, el productor indicó lo siguiente: “no tengo comentarios, la verdad”.

Aunado a ello, sobre su estado de ánimo actual reveló unos detalles: “ahorita me siento contento por estar aquí en esta reunión donde voy a ver a muchos amigos que no he visto durante mucho tiempo”.

Para finalizar dejó en claro que no tenía mensaje alguna para Sokol: “No tengo comentarios”.

Luego de ello, comenzó a caminar jalado por la persona que lo acompañó y se armó el zafarrancho con la prensa que siguió cuestionándolo y lo persiguió durante el salón de eventos.

¿Quién es Luis de Llano?

El productor fue denunciado el año pasado por la cantante Sasha Sokol por supuesto daño moral al minimizar el abuso que vivió con él durante la relación que mantuvieron al tener ella 14 años. / Clasos

• Nació el 9 de junio de 1945 en la ciudad de México (77 años).

• Es productor de televisión y productor musical.

• Comenzó en televisión a los 17, como técnico y operador en Texas.

• Fue parte del grupo de rock The Spitfires en 1960.

• En 1969 entro a Telesistema mexicano como director de promoción del canal 2, 4 y 5.

• En 1971 organiza junto con otras personas el festival de Avándaro.

• En 1973 funge como productor de la recién creada Televisa. Donde produjo el mundial de México 86 (la inauguración y cierre). Nuestra Belleza México. Festival Acapulco, entre otros.

• Fue productor de Timbiriche y de algunos otros grupos.

• En el 2022 fue acusado por Sasha Sokol en redes sociales de supuesto abuso de poder y sexual por parte del productor cuando él sostuvo una relación amorosa con la intérprete cuando ella tenía 14 años y él 39.

• La cantante también interpuso una demanda por daño moral al minimizar lo que pasó entre ellos durante una entrevista en un programa de Internet donde sufrió su imagen e integridad de la cantante.

• El diez de mayo salió la sentencia donde al productor fue condenado a ofrecer disculpas públicas y reparar el daño moral causado.

• Hasta el momento el productor solo ha dicho que sus abogados están trabajando en el caso.