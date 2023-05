Luis Ernesto Franco confiesa que Marimar Vega fue su error favorito

El actor reconoció que había mucho amor en su relación, pero cometió muchos errores.

Luis Ernesto ‘El Güero Franco’ y Marimar Vega se reencontraron en el podcast ‘El rincón de los errores’, donde el actor reconoció que su error favorito fue la actriz, hija de Gonzalo Vega.

Durante el programa, Efrén Martínez, Doctor en Psicología, quien comparte programa con Marimar, le preguntó a Luis Ernesto ‘El Güero Franco’, cuál había sido su error favorito.

A lo que el actor respondió sin titubear “Mari”, mientras señalaba a la actriz, quien reaccionó con humor, mientras se reía.

Luis Ernesto ‘El Güero Franco’ y Marimar Vega se casaron en el 2015; en el 2018, anunciaron su separación. / Instagram: @marimarvega

“Si y no, no Mari en sí, tenemos una historia muy larga, son años, tenemos más temporadas que ‘Game of Thrones’, toda esa etapa de mi vida fue muy intensa”, dijo.

“Pasaron muchas cosas, y cometí y cometimos muchos errores, pero gracias a ello estamos en un mejor lugar, gracias a eso fue una catapulta para decir, espérame, no podemos seguir relacionándonos así”.

Durante el podcast ambos hablaron sobre la difícil experiencia que fue afrontar su divorcio y cómo lograron reponerse a su separación luego de 3 años de casados.

Reconocieron que había “mucho amor y mucha pasión”, pero, se encontraban en un momento en el que no eran compatibles.

Marimar Vega y Luis Ernesto Franco se reunieron a 5 años de su divorcio en el podcast ‘El rincón de los errores’. / Instagram: @marimarvega

“Yo amaba muchísimo a Mari y no nos separamos por falta de amor. Estábamos en una posición en la vida que no éramos compatibles en ese momento. Y suena trillado, pero es real y creo que el perderla me ayudó muchísimo a darme cuenta de que no podía seguir perdiendo cosas y personas y boicoteándome con relaciones que me costó muchísimo trabajo obtener. Y me di cuenta de que no son ellos, soy yo, y algo está pasando en mí”, comentó Luis Ernesto Franco.