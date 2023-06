Luis Miguel es un sol como ‘papá' de las hijas de su novia Paloma Cuevas, pero a los suyos ¡ni los ve!

Luis Miguel conoció a Paloma Cuevas cuando ambos tenían 20 años, pero ella se casó con el torero Enrique Ponce y al divorciarse comenzó a salir con El Sol.

No cabe duda que Luis Miguel, de 53 años, está muy enamorado de la diseñadora Paloma Cuevas, de 50, ya que como nunca antes se ha dejado exhibir con ella en actitudes románticas.

Hace unas semanas, cuando preparaba su gira mundial, los captamos tomando un helicóptero en Madrid con las dos hijas de la española, para pasar unas vacaciones en Marbella, donde el cantante tiene una propiedad. Esto a diferencia de con su familia, a quienes no ve, e incluso ha tenido problemas porque se ha atrasado en los pagos de pensión alimenticia. Al respecto, un amigo del intérprete nos contó cómo vive él esta nueva etapa.

Viajaron al aeropuerto para tomar un helicóptero que los llevara a casa de él en Marbella / 305shock y Grosby Group

-¿Cómo se encuentra Luis Miguel?

“Muy pleno, nunca antes lo habíamos visto así. Parece otro; a él, que siempre era tan hermético en dejarse ver, ahora no le importa que lo capten con su novia Paloma Cuevas. Además sonriendo, mirando siempre a las cámaras, sin evitar que lo fotografíen como en el pasado ocurría”.

-También se ha vuelto más sociable, ¿no?

“Sí, el pasado mes de abril por su cumpleaños Paloma le organizó una fiesta sorpresa con amigos, socialités, cantantes como Sebastián Yatra, y Luis Miguel estaba encantado. Se ha abierto a estar más rodeado de la gente y a que se hable de su relación. El papá de Paloma ha dado declaraciones confirmando lo enamorados que están, lo cual antes era impensable que alguien cercano a Luis Miguel hablara de su vida personal”.

Alrededor de las 3 de la tarde abordaron la lujosa camioneta Range Rover, que manejó Paloma, mientras Luismi iba de copiloto y las hijas atrás con otra amiga. / 305shock y Grosby Group

-¡Qué bien!

“Sí, y a eso súmale lo contento que está con retomar su carrera profesional, con su gira internacional que comienza a principios de agosto por Argentina. En su imagen, ahora luce muy guapo, delgado, rozagante; muy distinto al que hemos visto en otras etapas”.

-Lo captamos en el aeropuerto de Madrid con Paloma y las 2 hijas de ella...

“Sí, decidieron disfrutar de sus primeras vacaciones familiares en La Zagaleta, una de las más lujosas y exclusivas urbanizaciones de Marbella donde Luis Miguel tiene una propiedad y por ello en Madrid abordaron el helicóptero que los llevaría a su destino”.

En su imagen, ahora luce muy galán, delgado, rozagante; muy distinto al que hemos visto en otras etapas / 305shock y Grosby Group

-Entonces la cosa va muy en serio...

“Sí, Paloma no procuraba que sus hijas convivieran con Luis Miguel porque no sabía qué onda con la relación, pero ahora que están tan estables le encanta que sus hijas pasen tiempo con él”.

-¿Y Luis Miguel qué dice al respecto?

“Él adora a las hijas de Paloma, las quiere mucho, está muy paternal y le encanta la dinámica de convivir todos juntos en familia. Además es una manera de demostrarle a Paloma que las cosas van muy en serio”.

Se ve feliz, aunque descubrió a los fotógrafos no se molestó e incluso les sonrío / 305shock y Grosby Group

-Pero esto no lo aplica con los que llevan su misma sangre...

“Sí, eso es lo criticable; que candil de la calle, y oscuridad de su casa, porque además ha tenido problemas con Aracely por el pago de la pensión alimenticia. Hace unos meses el abogado de ella declaró que debía dos años. Hasta se dijo que habría una orden de aprehensión en contra de Luis Miguel, pero eso no fue así, y lo que sí te puedo confirmar es que los abogados de ambos ya están en pláticas para arreglar todos los atrasos de la pensión; sin embargo, él sigue sin verlos”.

-¿Por qué es así Luis Miguel con su propia familia?

“No sé. Entendemos que tenga diferencias, pero eso no debería de afectar a los suyos. Además, Aracely es una gran mujer que trabaja mucho para darles lo mejor, pero esto no quita que él debería estar presente para ellos”.

Luis Miguel luce muy feliz en compañía de la familia de Paloma Cuevas / 305shock y Grosby Group

-¿Paloma no le dice algo a Luis Miguel?

“Ha preferido no meterse en ese tema, pero por supuesto que a ella le gustaría que Luis Miguel tuviera ese acercamiento, y con los cambios que éste ha estado experimentando tan positivos no duda que pronto él dé este paso y en un momento se acerque a ellos. Con quien sí sé que ha intervenido es con Michelle Salas, la hija mayor de Luis Miguel”.

-¿A qué te refieres?

“Paloma es gran amiga de los más exclusivos diseñadores en España y sé que ha ayudado a Michelle para que consiga mejores oportunidades laborales”.

El cantante se adelantó para ver que el helicóptero estuviera listo, mientras Paloma se tomó su tiempo / 305shock y Grosby Group

-¿En serio?, ¿y se han visto con ella?

“Sí, sé que en febrero pasado se vieron los tres en una cena en Nueva York y ya hubo ese acercamiento nuevamente entre Luis Miguel y su hija mayor, y con Paloma ni se diga. Se llevaron de maravilla; en esa ocasión ellas no dejaron de hablar de moda toda la noche”.

Todos abordaron felices con rumbo a Marbella. / 305shock y Grosby Group

-¿Entonces ustedes creen que Michelle ya le dio el visto bueno a Paloma para su papá?

“Sí, se entendieron muy bien y se nota que le encanta que esté junto a su papá. Sabemos que le dijo a Paloma que estaría feliz si se llegan a casar”.

-¿Crees que Luis Miguel y Paloma ya den ese paso?

“Pues sí hay el interés de ambos, pero ahorita con la gira que viene y que demandará mucho tiempo a Luis Miguel, se ve un poco complicado, pero no lo dudes que ocurrirá viendo este gran cambio que ha pasado con él en su forma de ser, su actitud romántica hacia ella y esta convivencia de que hablábamos con las hijas de ella”, concluyó.