Luz Blanchet, entre lágrimas, anuncia su salida de Café con Canela tras complicaciones en la salud de su hija: VIDEO

Luz Blanchet, pareja de Lorenzo Lazo, viudo de Edith González, anunció la mañana de este viernes su salida del programa matutino Café con Canela.

Entre lágrimas, la conductora reveló que esa sería su última participación en la emisión y explicó que tomó la decisión para retomar un “proyecto personal” que había dejado pendiente: dedicar más tiempo al cuidado y acompañamiento de su hija. Pero, ¿por qué ella se convirtió en la principal razón de su salida del programa? Te contamos.

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Luz Blanchet en ‘Café con canela’ / Redes sociales

¿Por qué salió Luz Blanchet de ‘Café con canela’?

Durante la emisión del viernes 17 de julio, la presentadora dedicó unos minutos para anunciar que ese sería su último día como integrante de Café con Canela.

Visiblemente conmovida, agradeció al equipo de producción y a sus compañeros por el apoyo y cariño que recibió durante su etapa en el programa.

Luz explicó que tomó la decisión para concretar un “proyecto personal” que había dejado pendiente desde hace tiempo y que, según sus propias palabras, busca honrar la vida de la persona más importante para ella: su hija. “Es la vida de mi hija”, expresó al explicar los motivos detrás de su salida.

“Hoy es mi último programa. Todo se ha juntado de una manera muy especial para que yo pueda llevar a cabo un proyecto personal que tenía pendiente, en el cual busco honrar la vida de alguien que es sumamente especial para mí, que es la vida de mi hija.” Luz Blanchet

Tras compartir la noticia, sus compañeras de conducción le dedicaron emotivas palabras de apoyo, reconocieron su profesionalismo y le desearon el mayor de los éxitos en esta nueva etapa de su vida , en la que priorizará el bienestar de su hija, quien tiene una condición especial de salud.

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¿Qué condición tiene la hija de Luz Blanchet?

Luz Blanchet es madre de trillizos, quienes fueron concebidos mediante fecundación in vitro y nacieron en febrero de 2007, después de varios intentos de embarazo.

“Pasaron 8 años de tratamiento. Primero fueron inseminaciones mal llevadas, porque fueron 17 inseminaciones y luego vinieron los in vitros. Y al final, el tercer in vitro, fue en Nueva York.” Luz Blanchet

Debido a que llegaron al mundo de forma prematura, con apenas 27 semanas de gestación, los tres han enfrentado diversos retos de salud y, a lo largo de su vida han sido sometidos a tratamientos e intervenciones médicas para promover su desarrollo.

En una entrevista para ‘Montse & Joe’, Luz Blanchet explicó que, debido a su nacimiento prematuro, sus trillizos sufrieron un derrame cerebral. Según relató, dos de ellos lograron absorberlo sin mayores consecuencias, pero una de sus hijas no, lo que derivó en diversas complicaciones de salud.

“Dos tuvieron un conflicto. Cuando nacen tan chiquitos es muy fácil que los vasitos del cerebro se rompan. Entonces, hubo dos derrames; uno de ellos lo reabsorbió y la otra ‘pulga’ no lo pudo reabsorber. Y eso la dejó con una condición neurológica bastante comprometida. Luz Blanchet

La conductora detalló que la joven enfrenta una condición neurológica compleja que abarca parte del espectro autista y parálisis, situación que dificulta funciones básicas como el habla y que ha requerido tratamientos, terapias y atención médica constante a lo largo de su vida.

“No está enferma, tiene una condición. Tiene una parte de espectro autista y también tiene parálisis.” Luz Blanchet

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Así ha acompañado Luz Blanchet a su hija durante su tratamiento

En diversas entrevistas, Luz Blanchet ha declarado que lo complicado de la situación que vive con su hija, a la par del aspecto médico, es en lo social, por el trato que llega a recibir en la calle.

“Es muy complicado, porque hay mucha ignorancia al respecto. Cuando vamos de viaje, me relajo, porque no son las miradas encima. Aquí en México, una de dos: brincan la vista o se le quedan viendo...” Luz Blanchet

La conductora expresa que la menor no está enferma, pues es una persona sana, que no sufre de dolor y que enfrenta una condición adversa de salud.

Conmovida, también ha declarado que estar en esa condición de maternidad, la ha orillado a vivir en una dinámica de equilibrio entre la aceptación y el esfuerzo para ofrecerle una mejor calidad de vida a su hija.

“Todos los días vivo en un equilibrio entre la aceptación y el amor más total e incondicional, de que vea que la amas como es. Pero también es tu obligación como madre estar buscando sacar la mejor versión de ella y jamás tirar la toalla o perder la fé de que puedes obtener una mejor calidad de vida para ella.” Luz Blanchet

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