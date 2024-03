Magaly Chávez asegura que vivió un “infierno” en su relación con Alfredo Adame ¿Hubo agr3sión en su noviazgo?

Magaly Chávez abrió su corazón y reveló algunos detalles de la relación que mantuvo con Alfredo Adame.

La influencer dio una entrevista para el pódcast de YouTube ‘Un tal Fredo’, donde narró su dura experiencia al lado del polémico participante de “La casa de los famosos” de Telemundo.

Recordemos que Magaly y Alfredo tuvieron un controversial romance que duró apenas un mes y medio. Sin embargo, esto fue suficiente para que ambos terminaran en dimes y diretes.

Alfredo Adame y Magaly Chávez

Magaly Chávez asegura que su relación con Alfredo Adame fue falsa

Una de las primeras declaraciones que llamaron la atención fue que Magaly reveló que su romance con Alfredo Adame fue falso, pues según palabras de la influencer, fue una estrategia para limpiar la carrera del actor.

Magaly Chávez “Me propuso que hiciéramos una relación, porque él ya venía de muchas peleas y necesitaba limpiar su imagen, porque estuvo hasta en la política. Decía que en la calle lo golpeaban, que se peleaba con las sillas”.

Magaly confesó que al principio pensó que tal vez la gente estaba juzgando mal a Alfredo Adame.

“Conforme pasaba el tiempo, yo dije, ‘este señor, pobrecito, si lo juzgan mal, vamos a conocerlo’... yo lo conocí en ‘Hoy’”. Magaly Chávez

¿Alfredo Adame intentó pegarle a Magaly Chávez?

La famosa comentó que mientras avanzaba su supuesta relación, se dio cuenta del carácter y de los fuertes problemas que tenía el también conductor.

Recordemos que Alfredo Adame y Carlos Trejo desde hace varios años tienen una relación tensa. Debido está situación, durante una conferencia el abogado de Carlos Trejo quiso agredir al actor. Esta situación no llegó a más, pero quedó grabada.

“Te voy a platicar algo que dije: ‘No puede ser posible, sí está loco’. El día que se peleó con las sillas (Alfredo vs el abogadpo de Trejo), le dije: ‘Un bolillo para el susto’. Yo lo dije para romper el hielo, yo creo que fue todo lo contrario y me lo agarró contra mí". Magaly Chávez

Magaly reveló que después de la pelea, el abogado de Carlos Trejo sacó una p!stol@: “Saca una pIstol@ y dice, nada más porque no la traía... Casi me bajo, no vaya a disparar contra mí. Sí está loco”.

La influencer comentó que tras esta fuerte discusión intentó alejarse de él, pero Alfredo le pidió que fuera su novia ante los medios de comunicación según como habían quedado para limpiar el nombre del famoso. Sin embargo, el actor sí quería un noviazgo real con la joven.

Magaly Chávez “Se fueron las cámaras y me dice, ‘Mary, si nos llevamos tan bien. Me gustas, te gusto... ¿por qué no andamos?’ Yo no quería que él explotara, yo dije ‘tengo que encontrar la forma de soltar a este señor bien’”.

Magaly Chávez y Alfredo Adame vivieron momentos de terror durante el programa “Soy famoso, ¡sácame de aquí!”

De acuerdo con las palabras de Magaly Chávez, rechazó a Adame, por lo que supuestamente el actor comenzó la v!ol3ncia psicológica en su contra.

“Hubo un enfrentamiento muy fuerte, que pensé que me iba a pegar. Si no lo detienen todos los compañeros, se me iba a los golpes”. Magaly Chávez

Finalmente, la influencer comentó el daño que Adame le causó al declarar públicamente que ella presuntamente era una mujer transexual, lo que supuestamente provocó que perdiera varias propuestas de trabajo, no pudiera encontrar otra pareja y recibiera varios señalamientos.

Magaly Chávez “Es algo que sí me afecta y por eso estoy demandando por violencia de género. El señor no sabe lo que ocasionó".

Hasta el momento, Alfredo Adame no ha dicho nada al respecto, ya que se encuentra participando en la cuarta temporada de “La casa de los famosos” de Telemundo.