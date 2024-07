Mariana Echeverría: ¿El pleito con Faisy fue “una estrategia” para entrar a LCDLFM?

Estamos a tan solo seis días de que comience la segunda temporada de La casa de los famosos México. Hasta el momento, ya conocemos a 10 de las 14 celebridades que formarán parte del reality show, quienes intentarán ganar los 4 millones de pesos del gran premio.

La mañana de este lunes 15 de julio, durante una conferencia de prensa por la nueva temporada del programa Me caigo de risa, se dio a conocer que Mariana Echeverría era la décima participante confirmada para entrar al reality show.

Hasta el momento, los confirmados de esta segunda temporada son:

Mario Bezares (comediante)

Briggitte Bozzo (actriz)

Shanik Berman (conductora y periodista)

Agustín Fernández (influencer)

Arath de la Torre (conductor)

Sabine Moussier (actriz)

Luis ‘Potro’ Caballero (influencer)

Ricardo Peralta (influencer)

Karime Pindter (influencer)

Mariana Echeverría (conductora)

En los próximos días, se dará a conocer el resto de los habitantes. Sin embargo, tu revista TVNotas, antes que nadie, habló con una persona cercana a la producción del programa y reveló la participación de Julio César Chávez, la influencer Gomita y las actrices Gala Montes y Sabine Moussier (ya confirmada).

Mientras tanto, Álex Kaffie mencionó hace unos días que los posibles participantes serían Karime Pindter (ya confirmada), Mariana Echeverría (ya confirmada) y Sian Chiong.

Mariana Echeverría es la décima confirmada de La casa de los famosos México / Instagram: @lacasadelosfamososmx

¿Faisy y Mariana Echeverría se distanciaron o fue una estrategia?

Meses atrás, Mariana Echeverría tuvo una fuerte polémica debido a rumores de que se había peleado con Faisy, lo que habría puesto fin a su amistad de varios años.

Tras la revelación de la participación de la conductora, el productor Lalo Suárez agradeció a la ‘familia disfuncional’ por guardar el secreto y también aclaró toda la polémica entre Mariana Echeverría y Faisy.

“Porque se han tenido que morder la lengua durante 2 meses y han tenido que aguantar los comentarios del público: ‘es que se pelearon, es que no sé qué, es que no son amigos’. Ellos no podían contarle al público la verdad”. Lalo Suárez

Faisy dice que siempre tienen peleas pero logran resolver las diferencias / Instagram: @faisirrito

El productor también mencionó que Mariana sí ensayó con ellos, pero ese mismo día firmó su contrato para el reality show de Televisa.

Lalo Suárez “Estoy muy agradecido con ellos porque esta estrategia, que es de la empresa, y que teníamos todos que acatar, se llevó a cabo gracias a ustedes”.

Por su parte, Faisy compartió que fue difícil ver todos los comentarios que le enviaban los fans de Me caigo de risa: “Mucha gente no tiene por qué ver los trucos que hay detrás de este programa ni los apodos que le pongo a Mariazel… también hemos aprendido en el programa porque la comedia ha evolucionado”.

El conductor también mencionó que aprendió algo de toda esta situación: “No me quedó más que aguantar y aprender, fue difícil, pero siempre tuve el apoyo de todos, incluyendo el equipo de producción para amortiguar, un poquito, los mensajes”.

Mariana Echeverría revela que sí hubo distanciamiento con miembro de Me caigo de risa

Durante una transmisión en vivo con Pablo Chagra, Mariana Echeverría señaló que sí hubo un distanciamiento con un famoso del programa Me caigo de risa, pero no dio el nombre ni confirmó que se tratara de Faisy.

“Mira, sí hubo un distanciamiento clarísimo de una amistad de muchos años, pero tampoco existe entre nosotros el odio ni nada”. Mariana Echeverría

La presentadora mencionó que tiene una relación cordial con todo el elenco de Me caigo de risa: “Con todos me llevo muy bien, con otros puse un poco de distancia. Poco influyó mucho el que ahora yo esté aquí en este proyecto y a lo mejor no en otro”.

Finalmente, Mariana comentó que ha dejado de ver a varias amistades y confesó que un miembro del programa Me caigo de risa sí tuvo una pelea muy fuerte con ella. Sin embargo, en ningún momento quiso revelar el nombre.

Mariana Echeverría “Fue muy personal, estuvo fuerte, pero ya luego solo hubo distanciamiento. Se van acomodando y la vida se va acomodando, pero tampoco es que guarde odio o rencor”.

