Mariana Echeverría sufre en la recta final de su embarazo: revela qué le pasa

La recta final del embarazo no siempre es un camino sencillo, y Mariana Echeverría, conocida por su carisma en programas como Me caigo de risa y La casa de los famosos México, no lo está pasando nada bien.

A través de sus redes sociales, la conductora destapó la dura realidad que está viviendo en su embarazo y ha prendido alarmas entre sus seguidores.

YT: Canal 5

¿Qué reveló Mariana Echeverría sobre los problemas que enfrenta en su embarazo?

En una historia de Instagram, Mariana Echeverría compartió un mensaje que ha generado conmoción entre sus seguidores: “Falta poco, han sido más difíciles estos últimos días, pero falta poco y sé que extrañaré la panza, así que a sobrellevar los síntomas, nada es para siempre”.

En la imagen se aprecia a ella recostada con una chamarra tapando su rostro y una lista de los síntomas que la aquejan a las 4:49 de la madrugada.

¿Cuáles son los síntomas que más están afectando a Mariana Echeverría?

Lejos del glamour que muchos imaginan, Mariana decidió visibilizar lo complejo de este momento. La esposa del futbolista Óscar Jiménez enumeró los malestares que le han hecho la vida cuesta arriba:

“Síntomas nocturnos frecuentes en la semana 36 de embarazo: insomnio, dolor o molestia abdominal y pélvica, contracciones de Braxton, necesidad frecuente de orinar, dolor lumbar o de caderas, acidez o reflujo, movimientos fetales activos por la noche, calambres en las piernas” Mariana Echeverría

Los seguidores de la conductora no tardaron en llenarla de mensajes de apoyo, sobre todo de aquellas mujeres que ya han pasado por más de un embarazo asegurando que las últimas semanas del embarazo suelen ser un verdadero reto físico y emocional, incluso para una mujer con la energía de Mariana.

Mariana no pudo contener la emoción al ver que la prueba de embarazo fue positiva / Instagram: @marianaecheve

¿Mariana Echeverría tendrá parto natural o cesárea?

Afortunadamente, la conductora aseguró que, tras una revisión médica, el doctor le confirmó que su embarazo va viento en popa, e incluso reveló otros detalles sobre cómo le gustaría que fuera su parto.

La conductora confesó que le hubiera encantado vivir la experiencia de un parto natural. “Me hubiera gustado sentir eso de romper fuente, las contracciones, correr al hospital, pujar… todo ese esfuerzo”, dijo con nostalgia. Sin embargo, explicó que hay varios factores que complican esa posibilidad, entre ellos el tamaño del bebé y su historial médico.

“Le pregunté al doctor si podía tener parto natural, pero no es tan fácil. A estas alturas no me quiero arriesgar tanto”, explicó. Tras conversar con su esposo Óscar y su médico, decidieron que lo más seguro sería programar una cesárea. Mariana también mencionó que su edad y las condiciones de sus embarazos anteriores influyeron en esta decisión.

¿Mariana Echeverría quiere tener más hijos?

En un momento muy honesto, Mariana reveló que ya está considerando cerrar el ciclo de la maternidad. “Justo hablé con el doctor y le dije: ya que me van a abrir, ¿podría operarme para no tener más hijos?”, compartió. Aunque aseguró que le habría encantado tener muchos hijos, explicó que su situación genética y de compatibilidad con su pareja la han llevado a tomar esta decisión.

“Soy muy fértil, pero ya no quiero llevarme otro susto. He sufrido mucho. Tengo los dos milagros más grandes de mi vida: Luca y el nuevo bebecini. Ahí me quedo, feliz con mi familia completa”, finalizó.