Mario Bezares sí asistió al programa “Hoy”, ¿Paul Stanley se fue del foro?

El pasado sábado 8 de junio, durante el medio tiempo del encuentro entre México y Brasil, se dio a conocer al primer participante de la segunda temporada de “La casa de los famosos México”.

En el anuncio estuvieron presentes Andrés Vaca, David Faitelson y Ricardo la Volpe, quienes informaron que Mario Bezares es el primer confirmado para entrar al reality show de Televisa.

Cabe señalar que, previo a ser revelado, Bezares tenía puesta una máscara de luchador, la cual se quitó para revelar su identidad. Tras el anuncio, Mario Bezares fue invitado primero al programa “Cuéntamelo ya!”, en el cual aseguró estar muy emocionado por participar en “La casa de los famosos México”.

Mario Bezares sonriendo con un fondo verde / Instagram: @mbezares

Mario Bezares asiste al programa “Hoy” ¿Se reencontró con Paul Stanley?

Debido a que será parte del reality show de Televisa, Mario Bezares también asistió la mañana de este martes 11 de junio al matutino “Hoy”. Cabe señalar que desde un día antes el programa había anunciado su presencia, por lo que muchos internautas aseguraron que Paul, hijo de Paco Stanley, se ausentaría.

Al comenzar el matutino, Paul Stanley estuvo presente e hizo varias apariciones. Sin embargo, como era de esperarse, tanto Mario como Paul al parecer evitaron tener algún tipo de contacto ante las cámaras, pues recordemos que no se hablan tras la muerte de Paco Stanley.

Mario Bezares estuvo solo unos minutos en la sección "¿De qué me hablas?”, en la cual participaron Martha Figueroa, Andrea Escalona, Maryfer Centeno y Sebastián Reséndiz, quienes le hicieron algunas preguntas.

“Hace 25 años que no pisaba Televisa y créanme que me entraron remembranzas. Me entraron cosas muy bonitas. Fueron añoranzas de estar aquí, en mi casa mater”. Mario Bezares

Mario Bezares estuvo en el programa Hoy / Captura de pantalla Hoy

Mario Bezares bailó “El Gallinazo”

Luego de recordar cómo comenzó en la televisión, los conductores lo invitaron a bailar el famoso baile de “El Gallinazo”, por lo que Mario cumplió su deseo e incluso Andrea Escalona y Maryfer Centeno lo acompañaron.

Bezares aseguró que tiene una estrategia para estar dentro de “La casa de los famosos México": “Sí, el divertirme y que me conozcan tal y como soy... (acepté) porque es un reto maravilloso para mí”.

Mario Bezares aseguró estar listo para la polémica y afirmó que no le teme: “Papacito de mi vida, con eso (con la polémica) te puedo dar una conferencia”.

Mario Bezares estuvo en el programa Hoy / Captura de pantalla Hoy

Mario aseguró que lo único que desea es que en este reality show por fin lo conozcan como realmente es: “Lo que yo quiero es que me conozcan tal y como soy. Quitarme todas las etiquetas que se han producido... Soy una persona muy tranquila. Soy una persona muy alegre. Soy una persona servicial. Me gusta cocinar. Me gusta dar consejos y me gusta echar relajo”.

Finalmente, Bezares mencionó que también aprovechará esta oportunidad para hablar de Paco Stanley y sobre lo que él realmente vivió.

“También contar mi verdad. Tengo derecho a platicar mi verdad. Tengo derecho a expresar todo lo que se cuenta y todo lo que se dice y se especula y todas las mentiras y todo ese tipo de cosas”. Mario Bezares

Tras la entrevista, Paul Stanley regresó al foro, pero Mario Bezares solo estuvo en la sección mencionada, por lo que se especula que Mario y Paul no se vieron las caras. Hasta el momento, ninguno de los dos ha dicho si se encontraron en el foro de “Hoy”.