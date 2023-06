Marjorie de Sousa no cierra la puerta a Julián Gil y dejaría que conviva con su hijo

En 2020, Julián Gil perdió la patria protestad de su hijo tras tres años de pleito legal con Marjorie de Sousa.

La actriz Marjorie de Sousa regresa a las telenovelas con Golpe de Suerte, que protagonizará junto a Mayrín Villanueva y Eduardo Yáñez.

La actriz venezolana, quien durante varios años protagonizó un pleito legal de tres años con Julián Gil por la custodia de su hijo, no descarta la posibilidad de que su pequeño conviva con su padre.

Fue a inicios de marzo, cuando Julián Gil hizo una súplica a Marjorie de Sousa en el programa ¡Siéntese quien pueda!, donde pidió a la madre de su hijo que lo deje ser parte de su vida, pues tras perder la custodia en 2020, no tiene contacto con él.

Marjorie de Sousa esperaría que el reencuentro entre su padre y su hijo sea desde el amor. / Instagram:@marjodsousa/ @juliandgil

Marjorie de Sousa no le cierra la puerta a Julián Gil

“Mi vida, está creciendo, lo que más me gusta es que es muy inteligente muy maduro, muy feliz, yo sé que el día de mañana, podrían pasar muchas cosas, jamás dirás no, que pase lo que tenga que pasar, pero de la mejor manera, desde el amor”, comentó Marjorie de Sousa.

Julián Gil hizo una súplica a Marjorie de Sousa en el programa ¡Siéntese quien pueda!, donde pidió a la madre de su hijo que lo deje ser parte de su vida / Instagram: @juliandgil

La actriz asegura que no le preocupa este encuentro pues sabe que su hijo muy inteligente y lo tomara de la mejor manera.

“No desde la pelea, ni desde el odio, él es muy inteligente y analítico, no me preocupa para nada porque sé que lo va tomar de la mejor manera, él sabe la posición de cada persona, no le guarda rencor a nadie”, comentó Marjorie de Sousa.