Marysol Sosa habla del conflicto con Anel: “en el momento en que las formas cambien, podremos platicar”

Hace unos días, Marysol Sosa en conjunto con la banda Estrellas de Sinaloa, lidereada por German Lizárraga, lanzaron el tema Ya lo pasado, pasado en homenaje al padre de Sosa, José José', (q.e.p.d.) quien acaba de cumplir 4 años de partir.

En entrevista exclusiva para TVNOTAS, tanto Marysol como el líder de la banda, el señor German Lizárraga, compartieron lo emocionados que estaban por esta unión.

“Se dio de una forma natural. Un día en un evento nos encontramos y le dije que tenía las ganas de grabar un tema... (y) que me dice que quería grabar “Ya lo pasado, pasado”, que es una de sus canciones favoritas de mi señor padre. Se dio de manera tan natural, que ahí está el resultado”. Marysol Sosa

Marysol Sosa, junto a su esposo Xavier Orozco, German Lizarraga y Kuervo Estrellas. / Facebook: Marysol Sosa

Para Don German, el cantar este tema es algo que le movió mucho: “Don José José era un gran hombre, cada vez que nos encontrábamos era platicar y decirnos las cosas, ahora con su hija, ella tiene el don, ella tiene el sello de su padre, es un honor cantar con ella”.

Para Kuervo Estrellas, vocalista de la banda Estrellas de Sinaloa fue un sueño cumplido el poder cantar este tema tan emblemático: “retomar estos temas tan bonitos que más en este género es tan difícil, es algo que mucha gente no lo adapta mucho todavía. Lo hicimos con todo el corazón, el arreglista, Julio Lizárraga lo hizo muy bien y con la voz dulce de Marysol, hicimos un gran equipo”.

Con este tema, se pretende que se haga todo un disco homenaje al cantante y que pronto se haga una gira en conjunto: “vienen muchos planes. Yo me la pase de maravilla en Mazatlán, se me abrieron los pulmones y esto va para largo”, señaló Marysol.

Facebook: Marysol Sosa

Ahora que la señora Anel, madre de Marysol, compartió hace unos días que probablemente habría un reencuentro entre madre e hija, Marysol contundente contestó.

“Sigo sacada de onda por qué la parte pública, el salir a gritar a los 4 vientos “ah, mi hija”, cuando mi mamá tiene mi teléfono, mi dirección, no he entendido bien esa parte. Lleva como dos meses diciendo lo mismo. Sin embargo, es como extraño porque es ahí donde yo digo esa no es la forma. Yo no voy a citarnos en una rueda de prensa, esa no es mi forma, no es mi manera de resolver las cosas”. Marysol Sosa

Enfatizó que ella está haciendo cosas con o sin el apoyo de su madre en usar el nombre de José José: “con toda la honra que a mí el cielo me pide que yo le dé, estoy haciendo muchas cosas. No tengo que ser una persona que tenga que vivir condicionada, entonces es eso, en el momento en que las formas cambien, podremos platicar y probablemente resolver cosas, pero mientras eso no suceda, cada quien en sus cosas”.