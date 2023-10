Mauricio Barcelata se besa con una drag queen y dice sí al intercambio de parejas

Mauricio Barcelata se encuentra muy feliz. No para de trabajar en los programas Venga la alegría y Casados a primera vista.

Sin embargo, uno de los proyectos que lo tiene más emocionado es la obra El intercambio, que se estrenó hace unas semanas en el teatro Jorge Negrete y en la que él participa.

“Es un gran montaje. Vale mucho la pena, el Mascabrother Freddy Ortega tuvo la oportunidad de traerla y montarla en México. El intercambio es una obra que lleva muchos años en España y es considerada una de las comedias más exitosas de todos los tiempos”.

En El intercabio besa a Julls Granados, La Lupe / Alejandro Isunza, Entrefma e Internet

No dudó en dar el sí: “Estaba en León cuando me llamó Freddy y me dijo que le urgía verme para un proyecto. Tomé el carro para ir a verlo. Hicimos una lectura y me dijo: ‘Ya estás’’.

Esta obra trata un tema polémico como el intercambio de parejas. Mauricio nos dijo: “Es algo que ha estado presente desde hace muchos años, pero de forma secreta. Siempre ha existido. Es un tema tabú, pero ahora está más visto”.

Le preguntamos si estaría dispuesto a hacer un intercambio de pareja con su esposa María José Suárez. Son un gran matrimonio que llevan 15 años juntos.

El conductor y su esposa llevan 15 años juntos / Alejandro Isunza, Entrefma e Internet

Nos sorprendió cuando Mauricio no lo descartó: “Creo que hay que hacer de todo en la vida para mantener viva una relación. Si es necesaria en cualquier pareja, si eso la hace feliz, bienvenida. Es como una terapia de pareja. Si funciona para ser felices como pareja, adelante”.

En esta obra, Mauricio se besa con el actor Julls Granados ‘La Lupe’, la primera vedette drag queen mexicana.

“La gente se va a sorprender mucho con la puesta. No paran las risas, y yo estoy encantado de interpretar a Máximo”, finalizó.