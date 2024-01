Mauricio Martínez explota por la presencia de Berumen en bautizo del hijo de Carlos Rivera

Los cantantes Carlos Rivera y Cynthia Rodríguez celebraron el pasado fin de semana el bautizo de su hijo, León, en un lujoso evento en Huamantla, Tlaxcala, tierra natal del intérprete de ‘Que lo nuestro quede nuestro’.

Para la ocasión, la pareja eligió una temática inspirada en el Rey León, la popular película animada de Disney. La decoración de la fiesta incluyó figuras enormes de animales de la sabana africana, así como mesas con manteles azules y de centro otras figuras del Rey León, sillas blancas con dorado y muchas plantas de ornato.

La decoración fue del Rey León / Instagram

Por supuesto que entre los invitados se encontraban familiares y amigos cercanos de la pareja, entre los que destacaron algunos conductores de Venga la alegría, programa de televisión donde Cynthia Rodríguez fue conductora durante varios años.

Sin embargo, sorprendió que Antonio Berumen se encontraba entre los asistentes del magno evento, hecho que no le pareció en lo absoluto al actor Mauricio Martínez, quien denunció al productor de supuesto acos0.

Hicieron el tradicional bolo y todos los invitados estaban muy felices / Instagram

Mauricio Martínez explota en redes

Mauricio no se quedó callado y expuso su postura en cuanto a la asistencia de su presunto agresor a la fiesta del hijo de Carlos Rivera y Cynthia Rodríguez.

“No iba a decir nada por salud mental, porque es desgastante y pareciera que lucho sólo… pero luego recuerdo lo terrible que está la justicia en México precisamente por gente que se queda callada y deja pasar las cosas. Ese hombre que ven ahí es Antonio Berumen, mi agresor”. Mauricio Martínez

Agregó: “Antonio Berumen tiene al menos 10 denuncias por abus0 s3xual en la @FiscaliaCDMX y al menos 37 hombres me han contado su experiencia con él. Aún no ha sido vinculado a proceso. Sólo en México un vi0lad0r se pasea como si nada en el bautizo del hijo del cantante @_CarlosRivera”.

Aunado a este hilo que publicó a través de su cuenta oficial de X, el histrión posteó un video en el que se ve a Berumen disfrutando de la celebración.

Así lo dijo Mauricio Martínez:

No iba a decir nada por salud mental, porque es desgastante y pareciera que lucho sólo…pero luego recuerdo lo terrible que está la justicia en México precisamente por gente que se queda callada y deja pasar las cosas. Ese hombre que ven ahí es Antonio Berumen, mi agresor. (1/2) pic.twitter.com/BTmyJb3nfO — Mauricio Martínez (@martinezmau) January 22, 2024

Al momento, Carlos Rivera, así como Cynthia Rodríguez no se han pronunciado con respecto a la publicación de Mauricio Martínez. Sin embargo, hubo internautas quienes extendieron su apoyo al histrión.

¿Qué pasó entre Mauricio Martínez y Antonio Berumen?

Fue en marzo del 2022 que el actor Mauricio Martínez denunció en redes que Berumen lo ac0só y que, incluso, abus0 de él.

“Me dijo: ‘Estás muy tenso. ¿Por qué no te das un baño?’ Se me revolvió el estómago. En eso quiso masajearme el cuello y en un abrir y cerrar de ojos, su mano ya estaba en donde no tenía que estar. Lo empujé”, escribió Mauricio.

Instagram

Desde entonces, las denuncias públicas en contra de Berumen han sido constantes.