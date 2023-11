Mayte Carranco sufrió aparatoso accidente en Las estrellas bailan en Hoy; tendrá que ser operada

Este martes 21 noviembre las alarmas se encendieron en Las estrellas bailan en Hoy, ya que dieron a conocer que Mayte Carranco sufrió una aparatosa caída que la llevó a ser hospitalizada.

Galilea Montijo informó que durante los ensayos fue cuando ocurrió el accidente de Mayte. La participante no pudo concretar una arriesgada cargada junto a su compañero Juan Ángel Esparza y terminó estampando su cara contra el suelo.

La caída provocó una fuerte hemorragia en su nariz, por lo que tuvo que ser atendida por el servicio médico de Televisa, para luego ser trasladada de emergencia al hospital.

Mayte Carranco sufre fuerte accidente en Las estrellas bailan en Hoy / Instagram

¿Cómo ocurrió el accidente Mayte Carranco?

Mayte Carranco y Juan Ángel Esparza se encontraban ensayando en el foro de televisión a ritmo de La mushasha Shula de Espinoza Paz, cuando intentaron a hacer una cargada que aparentemente ya dominaba la pareja. Sin embargo, las cosas salieron mal.

La cargada era hacia arriba de frente al público con una caída hacia enfrente para luego pasar entre las piernas de Juan Ángel. Lamentablemente, la conocida como la chica del clima no se agarró como debida, por lo que ambos terminaron en el piso.

En cuestión de segundos sufrió una hemorragia en la nariz tras el fuerte impacto, por lo que tuvo que ser trasladada de emergencia a un hospital.

Debido a esta situación Juan Ángel tuvo que pisar la pista de baile para defender su lugar. Lo hizo bailando junto a su coreógrafa.

El actor aseguró a las cámaras que se sentía culpable por el accidente que sufrió su compañera.

¿Cuál es el estado de Mayte Carranco?

Galilea Montijo informó que Mayte se encontraba en el hospital y que aún no se tenía el parte médico. Sin embargo, más tarde Mayte ocupó su redes sociales para dar a conocer cómo se encontraba.

Carranco agradeció las muestras de apoyo y mencionó que en las próximas horas será operada, aunque ya se encuentra muy tranquila.

“Que estoy muy agradecida con Dios y con mis ángeles. Porque para como fue la caída la verdad no nos fue tan mal, porque me van a cocer aquí (una parte de la nariz). Tengo la nariz fracturada y me van operar más tarde o mañana en la mañana. Para pedir sus oraciones y que todo salga bonito y gracias por tantos mensajes de amor”, dijo a través de sus historias de Instagram.

Le deseamos pronta recuperación a Mayte.