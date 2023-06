Mickey Santana, exactor de Televisa, es señalado de presunta trata de personas; Danna Paola exhibió el caso

La familia de una pequeña fan de Danna Paola

En febrero de 2023 se hizo viral el caso de una pequeña fan de Danna Paola, quien expresó a la cantante que su mamá estaba desaparecida y ahora, el caso da un giro inesperado.

En el programa De Primera Mano, la familia de la joven desaparecida dio a conocer al supuesto responsable de la desaparición de la joven de nombre Victoria Ruiz Palacios.

Para sorpresa de todos, la familia señaló al exactor infantil, Mickey Santana, de presunta trata de personas, por supuestamente ser el responsable de la desaparición de la mujer.

Mickey Santana estaría involucrado en la desaparición de una mujer / Facebook: Yo Fui Generación TN

Mickey Santana es acusado de la desaparición de la mujer Ana Victoria Ruiz Palacios

Según Marypaz Palacios, mamá de la víctima, su hija les llamó para decirles que Mickey había ido por ella al aeropuerto, pues había viajado de Guadalajara a CDMX, pero ese fue el último contacto que tuvieron con ella.

En una entrevista con el programa De Primera Mano, la señora refiere que su hija estaba con Mickey porque la exestrella infantil le iba a dar el anillo de compromiso, “ella me contó que se iba con Miguel Santana Arellano porque él le iba a dar un anillo de compromiso. Miguel la iba a recoger en el Aeropuerto de la Ciudad de México y que pues iba a pasar unos días con él”, indicó.

Algunos mensajes con frases que su hija no solía utilizar, le hicieron sospechar que algo no andaba bien, pues también mencionó que Victoria le contó antes de viajar que Mickey le solicitó no revelar a nadie que lo iría a ver y que solo dijera que visitaría a unos amigos.

También mencionó que “su relación era como tóxica, este niño era muy agresivo, por lo que me contaba mi hija le veía el teléfono, era celoso, a veces nos decía ‘Cuando esté con Miguel no me hablen, no les voy a contestar’”.

El padre de la mujer desaparecida también añadió, “yo le mandaba mensajes, incluso hasta enojado, que por favor le marcara a su hija y ella escribía: ‘Ando ocupada, al rato’”.

El caso hace sospechar de una posible trata de personas pues se sumó a otros casos más de mujeres desaparecidas, según destaparon los padres de la joven a través de su abogado, quienes interpusieron una denuncia al respecto, “tenemos identificado al imputado y a la banda de las personas que se dedican a hacer esto que es una banda, aparentemente de trata, que opera en el estado de Jalisco y tiene contacto entre el Estado de México y la Ciudad de México, además no es la primera denuncia y se le tiene relacionado con bandas delictivas que operan en este sentido”, indicó el representante legal de la familia.

Igualmente contó que Miguel se acercó a ella supuestamente “mediante engaños” y cuando tuvo su confianza, “este sujeto en conjunto con la banda delictiva que ellos operan, genera esta privación para tenerla donde creemos que la tienen”.

Así fue cuando la niña denunció la desaparición de su mamá en un concierto de Danna Paola:

¿Quién es Mickey Santana, exactor infantil de Televisa señalado de presunta trata y qué se sabe de su paradero?

Mickey es recordado por la generación que vio proyectos de Televisa Niños, tales como Amigos x Siempre, Cómplices al Rescate, entre otros.

En 2011 se alejó de la actuación luego de haber participado en unitarios como Mujer, Casos de la Vida Real y Como Dice el Dicho, pues sufrió un accidente automovilístico, declarando en una ocasión sobre esto, “me volteé de un coche, salí y frené con la cara literal, o sea me deshice el rostro. Fue por eso que yo dejé la televisión. Prácticamente esta mano no la iba a poder mover, hoy por hoy ya la muevo bastante bien, me reconstruyeron parte de la cara, tengo fractura craneal, entre muchos otros problemas que surgieron de un superchoque”.

Luego de esto, exactor indicó que se dedicó al mundo de los negocios, “cuando yo dejé de actuar después de mi accidente, evidentemente dejamos de tener ingresos en la casa y cuando descubres que el poder adquisitivo hace que las cosas sucedan de la manera que quieres, en el tiempo que quieres y bajo las circunstancias que tú quieres, fue cuando dije, ‘okay, ¿qué voy a hacer?, ¿qué necesito?’ Y desde mi perspectiva hay muchísimas cosas que puedes hacer, legales o ilegales, yo preferí la vía legal y fueron los negocios”, contó en una entrevista con la página de Facebook Yo Fui Generación TN.

Además, el exactor incursionó en la plataforma para adultos OF.

El exactor de Televisa Niños fue señalado por estar supuestamente implicado en la desaparición de una mujer / Facebook: Yo Soy Generación TN

Se sabe que luego de la desaparición de Victoria, Mickey canceló su número de teléfono, cerró sus redes sociales y la casa donde vivía está en renta, además de que renunció a una obra de teatro en la que participaría hace un año.

Fue en 2016 cuando el actor bautizó a su hija y al festejo asistieron sus excompañeras de Televisa, Daniela Luján y Naidelyn Navarrete.