¡Música nueva para escuchar este fin de semana! Jorge Alonso debutó con éxito ¡Conócelo!

Originario de Uruapan, Michoacán, el cantante Jorge Alonso hizo su debut ante los medios de comunicación en un showcase que ofreció en el Foro 1869 y en el que incluyó sus temas originales Aunque no sea yo y Destinatario equivocado, además de que estrenó las canciones Acompáñame, No sé cómo empezar y Mis días junto a ti.

TVNotas acompañó a este joven en su lanzamiento, quien nos dijo: “Estoy feliz de que la gente recibió mi música con una gran aceptación. La música llegó a mí cuando yo tenía 13 años, he estado en varios grupos y hace 3 años decidí emprender camino como solista. Sin embargo, vino la pandemia y por poco mis sueños se frenan”.

MÉXICO, CDMX; 03 DE OCTUBRE DE 2023.- JORGE ALONSO PRESENTA SU PRIMER ALBUM FRENTE A LA PRENSA. FOTOS: LILIANA CARPIO / Liliana Carpio



Y es que el joven se vio delicado de salud: “Fui de las primeras personas que se enfermó de Covid, mis pulmones no reaccionaban, me faltaba mucho el aire, me dolía mi garganta y tras seis meses de rehabilitación pude volver a cantar, tuve muchas pruebas divinas y Dios me ha mostrado que lo mío es la música”.

Aunque esa noche no pudo estar presente por un problema médico, Jorge cuenta con el apadrinamiento de Martín Urieta, Presidente de la Sociedad de Autores y Compositores de México, que ha señalado “el objetivo primordial de los compositores es impulsar a los nuevos talentos y con mayor fuerza si ofrecen cosas novedosas que se abonen a la grandeza musical de nuestro país.

MÉXICO, CDMX; 03 DE OCTUBRE DE 2023.- JORGE ALONSO PRESENTA SU PRIMER ALBUM FRENTE A LA PRENSA. FOTOS: LILIANA CARPIO / Liliana Carpio



El cantante se llevó muchos aplausos de todos los asistentes a su showcase y reconoce como sus influencias musicales a Carlos Rivera, Camilo y Harry Styles: “Mi género es el pop, pero todas mis canciones tienen un poco de balada y otros sonidos que la enriquecen mucho y así podemos llegar a más gente”.

Las canciones de Jorge se encuentran en todas las plataformas musicales conocidas. Además, está preparando los vídeos de las otras canciones para también presentarlos al público y colocarse entre los favoritos de la gente.