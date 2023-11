¿Nodal le fue infiel a Cazzu? Acusan al cantante de presuntamente besar a una fan por video viral en TikTok

Aunque Nodal está perdidamente enamorado de Cazzu y en TVNotas recientemente te contamos que ha hecho de todo para complacerla hasta someterse a una importante transformación física; recientemente una historia de una mujer en TikTok cobró relevancia y se hizo viral.

La mujer en cuestión hizo un relato de cómo fue que conoció a un hombre famoso que le robó un beso y, aunque no dio nombres, con las pistas que reveló, los internautas acusaron a Nodal de haber sido el sujeto.

La mujer contó, a través de TikTok, que un famoso cantante se había acercado a ella. Así lo dijo:

Según el relato de la joven llamada Ivette Saldívar, esto ocurrió en Aguascalientes y el cantante habría quedado muy impresionado por su mirada.

Ivette Saldívar

“Empezó la canción de, intercambiamos sonrisas. Yo ya sabía cómo se llamaba este artista y la neta yo me hice p3ndej* y le dije:... Se me quedó viendo y me dice:y yo:, gritó de emoción por dentro, pero como ya saben que los hombres son unos mentirosos y más los músicos”