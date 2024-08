Octavio Ocaña se convirtió en tío por segunda vez: “Era un chavo bien niñero"; FOTOS

En TVNotas entrevistamos en exclusiva a Ana Leticia Ocaña, de 30, hermana del fallecido Octavio Ocaña y nos externó su felicidad por haberse convertido en mamá por segunda ocasión.

“Estoy muy contenta de que nació mi segundo hijo. Me siento completa. La llegada de un bebé es una bendición muy grande. No fue un parto tan difícil, pero la recuperación es mucho más tardada. Siempre he sido una mamá de cesárea, porque no dilato. Mi bebé pesó 3.7 kilos y midió 49 cm”.

Te puede interesar: Yolanda Andrade reaparece en redes tras su crisis de salud; ¡ya regresó a grabar a Unicable!

Hermana de Octavio Ocaña se convierte en mamá por segunda vez / Cortesía hermanas Ocaña

“A mi hermano Octavio lo llevo en mi corazón. Mi creencia me permite sentir que él está descansando en un lugar mejor. Estoy segura de que mi hermano estaría feliz de saber que es tío de dos hermosos sobrinos. Era un chavo bien niñero y tengo la certeza de que, si estuviera vivo, ya estaría jugando con ellos o sería muy consentidor”.

Hermanas de Octavio Ocaña / Cortesía hermanas Ocaña

No te pierdas: Ángela Aguilar y Nodal presumen romántico momento en su luna de miel

“El que él no esté aquí con nosotros celebrando la llegada de mi bebé, me pone triste. Es un sentimiento inevitable. Pero me voy a encargar de que mis hijos lo tengan presente y que entiendan que se nos adelantó.”

Hermana de Octavio Ocaña se convierte en mamá por segunda vez / Cortesía hermanas Ocaña

Le preguntamos a Ana si le pondría ropa de su hermano a sus hijos.

“No les pondría a mis hijos ropa o algo material de mi hermano. Eso es lo que menos usaría. Él dejó un legado padrísimo en la familia y en el público. Lo que sí haré es ponerles los programas donde estuvo Octavio o les enseñaré fotos de él. Sobre todo, para que conozcan a lo que se dedicaba su tío”.

Checa: Pablo Lyle podría salir muy pronto de prisión; Ana Araujo, su ex, revelaría la fecha

“He observado a mis hijos y para serles muy sincera, no les encuentro parecido a mi hermano. De hecho, su papá fue quien me robó el gen. A lo mejor tienen un poquito de mí. Sin embargo, se parecen mucho a mi esposo”.

“Únicamente tendré dos hijos. En este parto aproveché para operarme y cerrar la fábrica. Fue una decisión que mi esposo y yo platicamos. Mi cuerpo ya no se siente capaz de tener a un tercer bebé”, concluyó.

Te presentamos al sobrino recién nacido de Octavio Ocaña, hijo de su hermana Leticia:

Hermana de Octavio Ocaña se convierte en mamá por segunda vez / Cortesía hermanas Ocaña

Hermana de Octavio Ocaña recibe a su segundo bebé. / Cortesía hermanas Ocaña.

Platicamos con Bertha Ocaña, de 30 y compartió el momento en el que su hermana, Octavio y ella soñaron con ser papás.

“Estoy bien contenta de que por segunda ocasión soy tía. Siempre he sido una mujer muy niñera y el hecho de que lleven mi sangre me llena de mucha felicidad. Hoy les puedo decir que mis sobrinos son lo que más amo de mi hermana”.

Octavio Ocaña con sus hermanas en la niñez / Cortesía hermanas Ocaña

“Mi hermano se hubiera puesto feliz, porque amaba a los niños y más si se trataba de su familia. Él siempre estuvo para nosotras. Recuerdo que una vez platicamos sobre el tema. Octavio nos dijo que le hubiera gustado ser papá y por supuesto vernos a nosotras como mamás. Los tres soñábamos con tener hijos en algún momento”.

“Un día dijimos: ‘Queremos compartir todo con nuestros sobrinos, amarlos con locura y contarles lo mucho que peleábamos cuando éramos chiquitos’ (ríe). Déjenme decirles que Octavio era el único niño y aun así jugaba con nosotras, pero siempre terminaba llorando (ríe)”, concluyó.

¿Quién era Octavio Ocaña?

La CNDH concluyó que un uso excesivo de la fuerza policial derivó en la muerte de Octavio Ocaña / Televisa