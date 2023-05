Olivia Collins asegura a Ventaneando que Mónica Castañeda agredió a su hija; Bisogno le responde

Olivia Collins acudió a casa de Maribel Guardia para celebrar el cumpleaños de Julián Figueroa y a su llegada habló sobre el incidente con la prensa.

Con motivo de acompañar al nieto de Maribel Guardia este 2 de mayo por su cumpleaños, Olivia Collins se reencontró con la prensa, en el mismo lugar donde ocurrió un altercado con la periodista Mónica Castañeda.

Ahora Olivia Collins ya habló y dio su versión acerca de lo ocurrido cuando los medios de comunicación hicieron la cobertura de la muerte de Julián Figueroa, hijo de su gran amiga la actriz Maribel Guardia.

Y aunque la actriz reconoció que la situación se salió de control debido al momento tan sensible que estaban atravesando, siguió mostrando su molestia ante la comunicadora, dirigiéndose a ella como “la persona esta”.

“Lo que menos quería era hablar y por respeto a mi amiga y a Julián no podía hacer nada, se salió de las manos. La persona ésta, periodista o reportera, pateó a mi hija, se puso adelante del carro, se mostró agresiva con mi hija y sí la pateó”, aseguró Olivia.

Por lo que reconoció que la actitud de la prensa y su hija no fueron las adecuadas pero justificó la actitud de su hija al asegurar que ella sólo reaccionó a la patada que supuestamente Mónica Castañeda le propinó y originó que la joven le hiciera una seña obscena.

El altercado ocurrió cuando Olivia y su hija descendieron de su vehículo en el adiós a Julián Figueroa. / YouTube: @ventaneando

“La desesperación, el dolor y las confusiones de las situaciones en ese momento no están bien ni de parte de ustedes ni de uno mismo. Que haya pateado a mi hija, eso fue el motivo por el que mi hija hizo la seña que no es, no es pro otra cosa fue reacción no a todos los periodistas fue en especial para esa señora”, concluyó la actriz.

Por otro lado, los conductores de ‘Ventaneando’ aseguraron que únicamente era una justificación y Linet Puente reveló que el jalón que recibió Mónica Castañeda le dejó, hasta la fecha, el cuello lastimado.

Collins admitió que todos los presentes no estaban en su mejor momento cuando ocurrió el altercado. / YouTube: @ventaneando



“La está justificando”, aseguró Daniel Bisogno, mientras que Linet Puente explicó: “Castañeda tuvo que ir a fisioterapia por el jaloneo, no es broma y sigue teniendo el cuello lastimado”, concluyó.